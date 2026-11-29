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Em encontro com deputados eleitos da bancada jovem do PT, o ex-ministro José Dirceu aconselhou os novos parlamentares a deixarem de lado a polarização com bolsonaristas e focarem em projetos para fortalecer a agenda de Lula no Congresso, em meio à busca do grupo por renovação partidária.

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Ex-ministro do primeiro governo Lula, José Dirceu aproveitou um encontro com integrantes da bancada jovem do PT para dar conselhos aos parlamentares que assumirão seus mandatos na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro do ano que vem.

Um dos fundadores do partido, Dirceu orientou os novos parlamentares a deixar de lado a polarização com os bolsonaristas e focar na entrega de projetos que ajudem a fortalecer a agenda do presidente Lula no Congresso.

A reunião aconteceu em Brasília e contou com a participação de Rosa Amorim (PT-PE), Pedro Rousseff (PT-MG), Camila Jara (PT-MS), Diego Quaquá (PT-RJ), Luna Zarattini (PT-SP), Dandara Tonantzin (PT-MG), Renato Freitas (PT-PR) e Miguel Ângelo (PT-MG) – todos com menos de 40 anos e eleitos em outubro de 2026. Filho do ex-ministro, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) também participou do encontro.

O ex-ministro parabenizou os jovens parlamentares, afirmou que se via representado por eles e que vai apoiá-los na conquista de espaço de poder dentro da legenda.

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Os novatos têm se queixado de resistências ao processo de renovação interna do partido, particularmente em relação ao que definem como resquícios de “centralismo democrático”, ou seja, a obrigação de obediência às ordens emanadas de cima para baixo, sem contestação. Alguns deputados eleitos chegaram a dizer que estavam dispostos a “colocar o pé na porta”.

“Foi um encontro fantástico. Ver essa nova geração ocupando o parlamento, com disposição para debater o Brasil e construir o futuro, me enche de esperança. A renovação da política passa pela juventude organizada, com compromisso e coragem”, escreveu nas redes sociais o ex-ministro José Dirceu, que já foi condenado, cumpriu pena por corrupção, tentou se eleger no último pleito por São Paulo, mas ficou apenas na suplência.

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O PT ampliou o número de parlamentares mais jovens na Câmara. Dos 70 deputados federais eleitos, 14 têm menos de 40 anos de idade. Seis deles possuem menos de 30 anos.