O que José Dirceu tem a ensinar aos parlamentares jovens do PT
Ex-ministro orientou deputados eleitos a evitar atritos com a direita e focar na aprovação de projetos de interesse do governo
Ex-ministro do primeiro governo Lula, José Dirceu aproveitou um encontro com integrantes da bancada jovem do PT para dar conselhos aos parlamentares que assumirão seus mandatos na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro do ano que vem.
Um dos fundadores do partido, Dirceu orientou os novos parlamentares a deixar de lado a polarização com os bolsonaristas e focar na entrega de projetos que ajudem a fortalecer a agenda do presidente Lula no Congresso.
A reunião aconteceu em Brasília e contou com a participação de Rosa Amorim (PT-PE), Pedro Rousseff (PT-MG), Camila Jara (PT-MS), Diego Quaquá (PT-RJ), Luna Zarattini (PT-SP), Dandara Tonantzin (PT-MG), Renato Freitas (PT-PR) e Miguel Ângelo (PT-MG) – todos com menos de 40 anos e eleitos em outubro de 2026. Filho do ex-ministro, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) também participou do encontro.
O ex-ministro parabenizou os jovens parlamentares, afirmou que se via representado por eles e que vai apoiá-los na conquista de espaço de poder dentro da legenda.
Os novatos têm se queixado de resistências ao processo de renovação interna do partido, particularmente em relação ao que definem como resquícios de “centralismo democrático”, ou seja, a obrigação de obediência às ordens emanadas de cima para baixo, sem contestação. Alguns deputados eleitos chegaram a dizer que estavam dispostos a “colocar o pé na porta”.
“Foi um encontro fantástico. Ver essa nova geração ocupando o parlamento, com disposição para debater o Brasil e construir o futuro, me enche de esperança. A renovação da política passa pela juventude organizada, com compromisso e coragem”, escreveu nas redes sociais o ex-ministro José Dirceu, que já foi condenado, cumpriu pena por corrupção, tentou se eleger no último pleito por São Paulo, mas ficou apenas na suplência.
O PT ampliou o número de parlamentares mais jovens na Câmara. Dos 70 deputados federais eleitos, 14 têm menos de 40 anos de idade. Seis deles possuem menos de 30 anos.