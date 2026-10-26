O que explica a virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro

Ler Resumo





Lula conquistou o quarto mandato presidencial com uma virada notável sobre Flávio Bolsonaro. A vitória é explicada por múltiplos fatores, incluindo menor abstenção, queda nos votos brancos e nulos, e um avanço estratégico em estados-chave como Minas Gerais e São Paulo. O petista angariou mais de 10 milhões de votos no 2º turno, alcançando a maior votação da história.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A virada sobre Flávio Bolsonaro que garantiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um quarto mandato não pode ser explicada por apenas uma razão, mas por várias. Conforme mostra o painel produzido por VEJA, o petista contou com menor abstenção, menos votos brancos e nulos e avanço em estados-chave, como Minas Gerais e São Paulo.

+ Confira mapa interativo com todos os detalhes da apuração da eleição presidencial

No primeiro turno, Lula recebeu 53. 879. 538 votos, o que representou 45,16% do eleitorado, enquanto Flávio obteve 56. 104. 503 votos (47,03%), ou seja, o presidente ficou em desvantagem de 2,2 milhões de votos. A abstenção na primeira rodada foi de 33. 469. 244, além de 2. 300. 798 votos em branco e 3. 674. 249 nulos.

Já no segundo, o petista angariou 64. 256. 232 votos (51,79%) contra 59. 826. 041 (48,21%) do senador. A vantagem, portanto, foi de cerca de 4,4 milhões de votos. A abstenção recuou de 21,08% para 19,22% do eleitorado, com 30. 509. 005 pessoas deixando de votar (a menor taxa em 20 anos); os votos em branco caíram para 1. 430. 496 e os nulos, para 2. 723. 305.

Continua após a publicidade

De um turno para o outro, Lula conquistou 10,3 milhões de votos e Flávio, 3,7 milhões. Para se ter uma ideia, os candidatos derrotados no primeiro turno tiveram, somados, 9,3 milhões de votos. Ou seja, a virada do presidente passou pelo aumento do comparecimento às urnas, pela queda de votos brancos e nulos e pelo recebimento de votos dos eliminados.

Como foi a melhora nos estados?

Lula recebeu mais votos em todos os estados no segundo turno em comparação com o primeiro. O destaque vai para Minas Gerais, que novamente espelhou o resultado nacional e foi o único estado em que o presidente conseguiu virar sobre Flávio: o petista conseguiu 50,43% dos votos e o bolsonarista, 49,57%.

Continua após a publicidade

Mas vale citar também os ganhos em São Paulo, onde Lula foi de 9. 505. 413 para 12. 119. 274 votos. Em Minas, o ganho foi de 1. 162. 163 votos e, no Rio de Janeiro, a alta foi de 872. 372 votos. É possível ressaltar ainda que o presidente virou o resultado sobre Flávio Bolsonaro em mais de 200 cidades, como a capital fluminense. Já o senador ultrapassou o petista em apenas um município.

Por fim, no Nordeste, tradicional reduto petista, Lula ampliou a vantagem sobre Flávio do primeiro para o segundo turno. Na região, foram quase 3 milhões de votos a mais, o que o fez passar de 21,5 milhões para 24,5 milhões. Diante de todos esses fatores, Lula foi reeleito recebendo a maior quantidade de votos já registrada no Brasil.