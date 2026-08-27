O que esperar do primeiro programa eleitoral de Lula em rádio, TV e internet

Candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve apostar em uma comparação de biografias em relação ao seu principal adversário nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro, durante o programa de estreia no horário eleitoral em rádio, televisão e internet, que acontecerá neste sábado.

Em mais de cinco minutos de programa, o petista dará bom destaque para acusações e investigações que já tiveram – ou ainda tem, em alguns casos – o primogênito de Jair Bolsonaro como alvo, das relação com as milícias, passando por rachadinha e chegando ao escândalo do Master e do Dark Horse, cineobiografia do pai.

A ideia é desconstruir a imagem de Flávio como Bolsonaro mais moderado e colar nele escândalos de corrupção que o envolvem ao longo da carreira política.

Para apresentar a biografia de Lula, a campanha fará uma quebra do clima pesado da apresentação da ficha policial do presidenciável do PL e recorrerá a um clipe musical, mostrando a trajetória do presidente, desde a infância humilde, passando pelo sindicalismo até a chegada à política – onde lutou por anos até chegar ao primeiro mandato em 2002.