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Política

O que esperar do primeiro programa eleitoral de Lula em rádio, TV e internet

Na estreia, petista deve apostar em uma comparação de sua biografia com a trajetória de Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 11h30 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h55
Lula, de chapéu de palha e camisa branca, sorri em evento com fundo vermelho; à direita, Bolsonaro, de camiseta amarela com Meu Partido é o Brasil, fala ao microfone em comício
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro lançam suas campanhas  (Frâncio Holanda/VEJA/Youtube/Reprodução)
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Candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve apostar em uma comparação de biografias em relação ao seu principal adversário nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro, durante o programa de estreia no horário eleitoral em rádio, televisão e internet, que acontecerá neste sábado.

Em mais de cinco minutos de programa, o petista dará bom destaque para acusações e investigações que já tiveram – ou ainda tem, em alguns casos – o primogênito de Jair Bolsonaro como alvo, das relação com as milícias, passando por rachadinha e chegando ao escândalo do Master e do Dark Horse, cineobiografia do pai.

A ideia é desconstruir a imagem de Flávio como Bolsonaro mais moderado e colar nele escândalos de corrupção que o envolvem ao longo da carreira política.

Para apresentar a biografia de Lula, a campanha fará uma quebra do clima pesado da apresentação da ficha policial do presidenciável do PL e recorrerá a um clipe musical, mostrando a trajetória do presidente, desde a infância humilde, passando pelo sindicalismo até a chegada à política – onde lutou por anos até chegar ao primeiro mandato em 2002.

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