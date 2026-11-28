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A regulamentação do lobby avança no Senado sob relatoria de Efraim Filho. Entre um modelo enxuto e outro com regras rígidas temido pelo setor corporativo, o parlamentar busca consenso para garantir transparência na representação de interesses em Brasília. Veja os bastidores da proposta.

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Hoje, a proposta mais avançada pela criação de uma lei para regulamentar o lobby está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob relatoria de Efraim Filho (PL-PB). O plano do parlamentar é fazer ao menos uma audiência pública no início da próxima legislatura, possivelmente em março, e votar o projeto no colegiado até o fim do primeiro semestre de 2027.

Efraim quer ouvir defensores de modelos distintos para a regulamentação da atividade de representação e defesa de interesses, que vão desde um texto enxuto, mais concentrado em pilares fundamentais, a outro mais complexo, em que se tentam estabelecer parâmetros detalhados para coibir conflitos de interesse, como um valor máximo para a oferta de brindes e viagens calculado em proporção à remuneração do servidor público a quem ela se dirige.

O relatório mais recente do projeto segue essa última linha. De acordo com dados do Anuário Origem Latam, publicação de referência sobre relações institucionais e governamentais, a maior parte dos executivos da área vê essa versão como um retrocesso. Um dos problemas apontados é a previsão de multas calculadas sobre o faturamento de empresas em caso de eventuais desvios de conduta de quem a estiver representando e a obrigação de prestar informações que, para essas lideranças corporativas, deixa as companhias e entidades expostas. Alguns gestores afirmaram à publicação especializada que, diante do último texto, preferem a situação atual, sem uma lei do lobby em vigor.

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“Punir de forma clara e rigorosa as más práticas já seria suficiente para separar os profissionais sérios das condutas irregulares”, disse Rafael Luchini, diretor de Relações Governamentais da Braskem, ao Anuário ORIGEM LATAM deste ano. “O principal fator de um bom profissional de RIG é a sua reputação. Colocá-la em risco é colocar em risco a própria carreira”, comentou à publicação João Marcelo de Castro, gerente sênior de Public Affairs da cervejaria Heineken, para quem, melhor do que uma entidade reguladora, seria a revisão de regras desatualizadas.

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Com a caneta na mão para decidir o texto que levará a votação na CCJ do Senado, Efraim Filho declarou a VEJA que, a depender da audiência pública sobre o projeto, escolherá um dos dois caminhos ou buscará uma via de consenso, juntando o melhor de cada um dos dois modelos, do mais enxuto ao mais restritivo. “Durante muito tempo o sentimento da opinião pública era de que o lobby era uma atividade inescrupulosa, e hoje se vê que não é. Nenhum texto sobre relações institucionais e governamentais sairá do Congresso sem ter a transparência como pedra de toque”, ressaltou.

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Para Rodrigo Navarro, coordenador do MBA de Relações Governamentais da FGV, a regulamentação deveria ser concretizada em uma lei “mínima”, tratando primeiro do acesso de partes interessadas aos servidores públicos (inclusive os eleitos), depois da legitimidade, por meio da qual um lobista prova quem representa e recebe um crachá para exercer essa atividade com transparência em órgãos públicos, e, por fim, do equilíbrio, que obrigaria os parlamentares a ouvir perspectivas diversas. Aprovada uma base simples, a lei seria aperfeiçoada com o tempo.

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“Seria pretensioso dizer que, com ela, todos os problemas acabariam. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo, e aqui não seria diferente. Mas, com maior transparência, os desvios podem ser mais facilmente identificados e punidos pelas muitas legislações já em vigor”, argumenta Navarro.