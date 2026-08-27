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Política

O primeiro teste para reconciliação de Lula e Alcolumbre

Após meses afastados, o petista e o chefe do Legislativo voltaram às boas, almoçaram ontem e selaram acordos

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 07h30 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h02
Lula e Davi Alcolumbre
Lula e Davi Alcolumbre durante evento no Planalto - 14/04/2026 (EVARISTO SA/AFP)
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O primeiro teste para reconciliação de Lula e Alcolumbre Priorizar nos meus resultados Google

O pacote de medidas prioritárias do Palácio do Planalto que pode ser apreciado na próxima semana no Congresso será o primeiro teste para a reconciliação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Após meses afastados, o petista e o chefe do Legislativo voltaram às boas, almoçaram ontem e selaram acordos sobre proposições que estão tramitando no Congresso.

É o caso da MP do fim da taxa das blusinhas, que, de acordo com Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta, será apreciada na próxima semana para não perder a validade.

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Já em relação às PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública, Alcolumbre acenou para a possibilidade de votação na CCJ do Senado, mas não se comprometeu com a votação no plenário, como desejava o Executivo.

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A oposição, por sua vez, promete kit de requerimentos para atrasar a tramitação. Tudo, porém, dependerá da boa vontade do amapaense com o governo.

É exatamente essa boa vontade de Alcolumbre que Lula buscou conquistar no encontro de ontem.

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Se o chefe do Senado quiser, não há quem segure o andamento célere de nenhuma dessas matérias.

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