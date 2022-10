O placar da semana entre Lula e Bolsonaro no TSE

Atualizado em 14 out 2022, 10h19 - Publicado em 14 out 2022, 10h16

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ingressou nesta semana com 34 processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Jair Bolsonaro. Em contrapartida, o atual mandatário ajuizou seis ações em desfavor do adversário. O número de demandas judiciais pedindo direito de resposta ou citando algum fato que possa ensejar a prática de um crime é o maior das últimas duas semanas. Entre os dias 2 e 8 de outubro, foram quatro ações de Lula, contra cinco de Bolsonaro. No período anterior, de 25 de setembro a 1 de outubro, o placar foi de 10 (Lula) a 4 (Bolsonaro).

Na quinta-feira, 13, dia em que o PT peticionou dez ações, contra quatro do PL, o principal assunto do partido do atual presidente foram os impulsionamentos de conteúdos em redes sociais. Sob a alegação de que a lei não permite o pagamento para aumentar engajamento de assuntos de cunho negativo, a coligação bolsonarista solicitou a imediata retirada das peças na internet. Os pedidos ainda não foram analisados.

Do lado petista, os processos foram motivados por publicações adversárias ligando o ex-presidente ao crime organizado, à pobreza e ao analfabetismo. Em uma ação, a coligação do PT afirma que um comercial de Bolsonaro, com Romeu Zema, extrapolou o tempo máximo permitido de aparição do governador mineiro.