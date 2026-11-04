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Política

O novo problema de Roberto Jefferson com a Justiça

Supremo Tribunal Militar tornou ex-deputado federal réu por uso de documento falso para manter registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC)

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 15h38
Crédito: Reprodução/Seap-RJ Roberto Jefferson - - - 28 out 2022, Veja fotos de Roberto Jefferson na prisão Fotografias foram tiradas quando o ex-deputado deu entrada na cadeia Bangu 8, no Rio de Janeiro O ex-deputado Roberto Jefferson deu entrada na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, na 2ª feira (24.out.2022). Ele foi preso após atacar a tiros e granadas uma equipe de Policiais Federais no domingo (23.out) em Comendador Levy Gasparian, cidade de 8.576 habitantes que fica a 140 Km da capital fluminense. c: Reprodução Seap-RJ https://www.poder360.com.br/justica/veja-fotos-de-roberto-jefferson-na-prisao/
Roberto Jefferson, ex-deputado e ex-presidente do PTB (SEAP/Reprodução)
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O Supremo Tribunal Militar (STM) aceitou um recurso do Ministério Público Militar (MPM) e tornou o ex-deputado federal Roberto Jefferson réu por uso de documento falso para manter o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Em sessão virtual em 26 de outubro, os ministros receberam por unanimidade a denúncia apresentada pelo MPM.

“O Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar defensiva de não conhecimento do presente recurso, por violação do princípio da dialeticidade recursal, por falta de amparo legal, e conhecer do recurso do Ministério Público Militar”, afirmou a decisão.

“Em seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso do Ministério Público para, desconstituindo a decisão questionada, receber a denúncia oferecida contra o civil Roberto Jefferson Monteiro Francisco, por suposta prática do crime previsto no artigo 315 do Código Penal Militar (CPM), por entender que a acusação atende aos requisitos legais”, acrescentou.

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As investigações tiveram início após uma denúncia anônima à Justiça Militar em 2022. Segundo o MPM, Jefferson apresentou duas declarações falsas — em agosto de 2020 e em fevereiro de 2021, quando transferiu o registro da 1ª Região Militar, no Rio de Janeiro, para a 11ª Região Militar, em Brasília. Nas ocasiões, o ex-deputado disse não responder a qualquer processo criminal e ter idoneidade moral.

O MPM, no entanto, argumentou que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Mensalão, em 2012, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 2016, recebeu indulto — o que, relembrou o Ministério Público Militar, não eliminou os antecedentes criminais, apenas extinguiu a pena. Mais tarde, ele foi condenado a nove anos, um mês e cinco dias de prisão por incitar a prática de crimes e atentar contra o exercício dos Poderes e pelos crimes de calúnia e homofobia. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, cumpre prisão domiciliar desde 2025.

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