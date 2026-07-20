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Política

O ‘namoro’ do PT e de Lula com o ex-inimigo José Roberto Arruda

Ex-governador não descarta uma futura aliança política com os antigos desafetos na eleição de outubro

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 10h49 | Atualizado em 22 jul 2026, 06h53
Lula, de barba e jaqueta bege, sorri enquanto toca legumes em caixas pretas. Ao lado, um homem de camisa azul clara sorri, e uma criança de boné branco observa. Ao fundo, árvores e céu azul.
Foto publicada pelo Instituto Lula mostra o presidente da República ao lado do ex-governador do DF José Roberto Arruda -  (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O ‘namoro’ do PT e de Lula com o ex-inimigo José Roberto Arruda Priorizar nos meus resultados Google

Em 2009, a Polícia Federal deflagrou a Operação Caixa de Pandora, expondo um esquema de corrupção sistêmica no Governo do Distrito Federal. Conhecido como “Mensalão do DEM”, o caso envolveu o pagamento de propina a deputados distritais em troca de apoio político.

Na ocasião, o então governador José Roberto Arruda foi filmado pegando um maço de dinheiro das mãos de seu secretário de Relações Institucionais, Durval Barbosa, que delatou o esquema.

Arruda ficou preso entre 11 de fevereiro e 12 de abril de 2010. A operação para prender o então governador se deu após ele ser apontado como candidato a vice-presidente na chapa de José Serra (PSDB).

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O governador, por conta disso, virou alvo do PT, que tinha Dilma Rousseff como candidata ao Planalto. Na época, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prisão de Arruda diante de uma enorme pressão de bastidores do governo. Mas isso é coisa do passado.

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Agora que disputa seu quarto mandato presidencial, Lula e o PT buscam reconciliação com o antigo desafeto. Nas últimas três semanas, o Instituto Lula vem exibindo uma fotografia de Lula ao lado de Arruda. Na foto, os dois aparecem sorridentes, ilustrando uma reportagem do instituto para comemorar os 23 anos do Programa de Aquisição de Alimentos.

A simples publicação da fotografia vem chamando a atenção em Brasília para uma reaproximação que já está ocorrendo nos bastidores entre o PT e o ex-governador, que está filiado do PSD e aparece em segundo lugar nas pesquisas para o governo do DF.

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O candidato do PT na Capital, Leandro Grass, admite que há conversas com Arruda, mas não dá detalhes. “Mantemos diálogo com todas as lideranças que se dispõem a conversar conosco”, disse ele, ressaltando que não há previsão de composição entre PSD e PT  no primeiro turno, já que ambos possuem candidatos ao governo. “Caso aconteça um segundo turno, avaliaremos o cenário e as alianças possíveis”, acrescenta Grass.

Arruda também nega aliança, mas deixa o espaço aberto para futura coligação. “Não no primeiro turno.  Respeito muito o Leandro Grass. A candidatura dele é legítima”, afirma o ex-governador. “Tudo é possível no segundo turno, mas agora o foco é o primeiro turno. O cenário ainda não está delineado”, acrescentou.

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Levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Paraná Pesquisas mostra que a governadora Celina Leão lidera a disputa pelo governo. No primeiro cenário, ela tem 34,6% das intenções de voto. Arruda aparece em segundo lugar, com 28,1% da preferência do eleitorado.

Arruda, porém, tem um enorme desafio antes de pensar em alianças. Condenado por improbidade administrativa em processos ligados ao Mensalão do DEM, ele está inelegível, dependendo de um recurso judicial que ainda será julgado.

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Em nota, o ex-governador informa que, apesar disso, sua candidatura será registrada.

“O pré-candidato do PSD ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda, tem plenas condições legais de elegibilidade por força do parágrafo 8 do artigo 1º da lei 219/25, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. A convenção que indicará Arruda candidato a governador será no dia 01 de agosto às 14 horas no CICB”, diz a nota.

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