O morde e assopra de Flávio Bolsonaro sobre barraco público com Michelle

Pré-candidato do PL à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro protagonizou um momento de “morde e assopra” ao comentar, durante encontro com mulheres promovido pelo PL, sobre a crise familiar entre ele a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A reunião da pré-campanha com o eleitorado feminino ocorre um dia após a saída de Michelle do comando do PL Mulher, em consequência do barraco público com o primogênito de Jair Bolsonaro.

No início do encontro, ele chegou a fazer uma aceno de reaproximação, agradecendo pelo trabalho desenvolvido pela madrasta à frente do PL Mulher e dizendo que as portas da campanha estão abertas para ela.

Em seguida, Flávio criticou publicação feita ontem por Michelle nas redes sociais, na qual, ela insinuaria, na avaliação do filho do ex-presidente, que ele participou de uma suposta festa promovida pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master.

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“Respeito demais a Michelle e tenho a convicção de que vamos superar esse momento difícil porque ela sabe que o Brasil não tem condições de mais anos de PT e sabe que a única alternativa é Flávio Bolsonaro. Quero parabenizar o trabalho da Michelle Bolsonaro, porque muitas mulheres se interessaram pela política pelo trabalho dela. Acho que o que ela fez ou ela está sendo induzida não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do (ex-governador) Garotinho insinuando que eu possa estar numa festa do Vorcaro, ela está completamente equivocada”, disse Flávio.

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Ao entrar no assunto que virou uma das principais dores de cabeça de sua campanha, Flávio negou mais uma qualquer proximidade com Vorcaro e disse que o único vínculo entre eles está relacionado ao financiamento do filme “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro.

“A única relação que tenho com ele é o filme. Vocês não vão me ver em festinha de Vorcaro. Nunca entrei em avião de Vorcaro e nunca estive em festinha de astronauta”, explicou o pré-candidato do PL ao comando do Palácio do Planalto.