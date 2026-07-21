O lamento de Flávio por se ver distante da ‘vice ideal’
A vontade de tê-la na chapa encontra obstáculos: a economista é filiada ao Republicanos, partido que se mantém neutro na disputa presidencial
Aliados de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) dão como certa a preferência dele pela economista Daniella Marques (Republicanos) para ocupar o posto de vice em sua chapa à Presidência. Aos correligionários, Flávio externou que Daniella, além de ser associada ao economista Paulo Guedes, que foi ministro da Fazenda durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), apresenta um perfil “mais combativo” do que o da senadora Teresa Cristina (PP-MS), que também é cotada para a vaga.
Para o filho do ex-mandatário, o agro, que seria naturalmente atraído pela presença de Teresa Cristina na chapa, já está suficientemente consolidado em sua empreitada, o que não faria da presença da sua colega de Senado uma urgência. Daniella Marques, por outro lado, atrairia novos apoios do mercado financeiro.
A vontade de tê-la na chapa, porém, encontra obstáculos: a economista é filiada ao Republicanos, partido que se mantém neutro na disputa presidencial. Para ser vice, a legenda precisaria se coligar ao PL. Outra possibilidade, que seria uma uma migração partidária, também não é mais possível, já que o prazo para trocas de legendas expirou no dia 4 de abril.
Daniella é ex-presidente da Caixa Econômica Federal e coordena o núcleo de economia da pré-campanha. Na última semana, ela afirmou que o programa Brasil por Elas foi idealizado com base em indicadores sociais e econômicos sobre a realidade das mulheres.
O projeto voltado ao público feminino contém 12 medidas e foca em empreendedorismo e no apoio por meio de recursos de tecnologia, como o acesso à internet e uma IA voltada ao público feminino.
Em uma manifestação tida como controversa, ela afirmou que mulheres não devem ser tratadas como vítimas.
“Mulheres não são vítimas da sociedade. São fortes, quem tem força para parir um filho tem força para qualquer coisa”.
Ela criticou o PT e afirmou que o partido “rotulou” a pauta.
“Não é. Somos iguais. Está na Bíblia: homens e mulheres são seres iguais perante a Deus e complementares em suas vocações”, acrescentou.