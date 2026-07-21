O lamento de Flávio por se ver distante da ‘vice ideal’

Aliados de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) dão como certa a preferência dele pela economista Daniella Marques (Republicanos) para ocupar o posto de vice em sua chapa à Presidência. Aos correligionários, Flávio externou que Daniella, além de ser associada ao economista Paulo Guedes, que foi ministro da Fazenda durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), apresenta um perfil “mais combativo” do que o da senadora Teresa Cristina (PP-MS), que também é cotada para a vaga.

Para o filho do ex-mandatário, o agro, que seria naturalmente atraído pela presença de Teresa Cristina na chapa, já está suficientemente consolidado em sua empreitada, o que não faria da presença da sua colega de Senado uma urgência. Daniella Marques, por outro lado, atrairia novos apoios do mercado financeiro.

A vontade de tê-la na chapa, porém, encontra obstáculos: a economista é filiada ao Republicanos, partido que se mantém neutro na disputa presidencial. Para ser vice, a legenda precisaria se coligar ao PL. Outra possibilidade, que seria uma uma migração partidária, também não é mais possível, já que o prazo para trocas de legendas expirou no dia 4 de abril.

Daniella é ex-presidente da Caixa Econômica Federal e coordena o núcleo de economia da pré-campanha. Na última semana, ela afirmou que o programa Brasil por Elas foi idealizado com base em indicadores sociais e econômicos sobre a realidade das mulheres.

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O projeto voltado ao público feminino contém 12 medidas e foca em empreendedorismo e no apoio por meio de recursos de tecnologia, como o acesso à internet e uma IA voltada ao público feminino.

Em uma manifestação tida como controversa, ela afirmou que mulheres não devem ser tratadas como vítimas.

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“Mulheres não são vítimas da sociedade. São fortes, quem tem força para parir um filho tem força para qualquer coisa”.

Ela criticou o PT e afirmou que o partido “rotulou” a pauta.

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“Não é. Somos iguais. Está na Bíblia: homens e mulheres são seres iguais perante a Deus e complementares em suas vocações”, acrescentou.