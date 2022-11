O homem de Lula que vai tentar desarmar a bomba do orçamento secreto

Na sequência dos trabalhos de transição de governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva escalou o senador Wellington Dias (PT-PI) como o responsável por desarmar a bomba do orçamento secreto no Congresso.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 1º, pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e confirmado pelo próprio ex-governador do Piauí, que foi um dos principais coordenadores da campanha petista.

Dias atuará em paralelo à equipe de transição — coordenada por Geraldo Alckmin (PSB) e integrada por nomes como Gleisi e Aloizio Mercadante — e dará prioridade à interlocução com o Legislativo. O senador já tem um encontro marcado na próxima quinta-feira, 3, com o relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI). Na mesma data, a comissão de transição se reúne com o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira.

“Coube a mim, e a pedido do presidente, fazer uma agenda marcada para quinta feira, com o nosso querido senador Marcelo Castro, relator do Orçamento Geral da União, onde vamos estar nessa comissão com um grupo de líderes parlamentares, para garantir que a gente tenha o acompanhamento sobre a execução orçamentária de 2022 e também a elaboração do orçamento para 2023, levando em conta o projeto vitorioso aprovado nas últimas eleições”, declarou Wellington Dias.

Uma das principais promessas de campanha de Lula, repetida à exaustão pelo petista, a tarefa de resolver a equação das chamadas emendas de relator será uma das mais difíceis. A prática iniciada em 2020 consiste na destinação de verbas do orçamento a projetos definidos por parlamentares da base do governo, sem que haja a identificação de quem recebeu os recursos.

“Com certeza é a questão orçamentária”, disse Gleisi ao ser questionada sobre uma das principais preocupações do período de transição. “Alckmin já teve contato com o Rodrigo Pacheco, e o governador Wellington também estará lá. Um dos primeiros focos nossos será a questão orçamentária. E as mudanças que queremos que sejam necessárias”, afirmou a jornalistas.