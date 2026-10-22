O esquema de segurança e transporte para a votação no Rio

O governo do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta-feira, 22, o esquema especial de segurança e transporte para domingo, dia de votação do segundo turno a presidente. Mais de 20 mil policiais militares estarão a postos desde a véspera da eleição para escoltar as urnas eletrônicas, monitorar os locais de votação e realizar o patrulhamento de vias públicas e rodovias.

O planejamento abrange todos os 5.040 locais de votação do estado, distribuídos em 165 zonas eleitorais, e contará com o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM) – incluindo aeronaves não tripuladas -, e de imagens de mais de 50 mil câmeras integradas. Parte desses equipamentos conta com dispositivo de reconhecimento facial e de leitura de placas.

As polícias Militar, Civil e Penal trabalharão para atender ocorrências em todo o estado, terceiro maior colégio eleitoral do país, com mais de 12,8 milhões de eleitores. A coordenação será feita por agentes baseados no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova. De acordo com o governo, a Secretaria de Polícia Penal reforçará o efetivo nas unidades prisionais.

Crimes eleitores seguirão para a PF

Em pontos considerados estratégicos do estado, serão empregadas tropas de controle de distúrbios do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM). As delegacias funcionarão no domingo com suas equipes completas. Crimes comuns serão registrados nas unidades responsáveis por cada circunscrição. Já os eleitorais seguirão o fluxo estabelecido em conjunto com a Polícia Federal: na capital, as ocorrências serão encaminhadas à Superintendência Regional da PF, na Saúde; no interior e na Baixada Fluminense, o atendimento ocorrerá, no geral, nas delegacias da Polícia Civil.

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Operação de transporte

O governo informou que, conforme estabelecem resoluções do TSE e do TRE do Rio, o embarque nos trens, barcas, metrô e ônibus intermunicipais será gratuito das 6h às 20h no domingo. Haverá operação especial do sistema, com ampliação de horários e viagens extras.

No transporte rodoviário intermunicipal, a gratuidade valerá para ônibus do tipo urbano. No caso dos TrensRJ, serão realizadas 340 viagens, 83% a mais que as 186 previstas na programação regular de domingo. Está previsto aumento da circulação nos ramais Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo e também reforço nas extensões Paracambi e Guapimirim. O ramal Deodoro será atendido pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz, que circularão como paradores.

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O sistema de barcas vai adotar a mesma grade de dias úteis no dia de votação, com exceção da linha Praça XV–Paquetá.

As linhas 1 e 4 do metrô seguirão o trajeto entre Uruguai e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo; e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. Também haverá trens extras para atender o aumento da demanda.