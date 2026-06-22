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Política

O encontro de Flávio Bolsonaro com embaixadores

Antes mesmo de entrar na disputa, o senador já investia na estratégia de se colocar como uma liderança política com bom trânsito no cenário internacional

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 15h30
Homem de meia-idade, cabelos escuros e terno azul claro, sentado em uma poltrona preta, segurando um microfone amarelo com o logo Veja e olhando para cima, em um evento com fundo azul escuro e o logo Veja em branco
O senador Flávio Bolsonaro durante painel do Fórum VEJA Rumos do Brasil, em São Paulo (Germano Luders/VEJA)
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Pré-candidato do PL à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro se reunirá com embaixadores estrangeiros para falar sobre seus planos para o país.

Antes mesmo de entrar na disputa, o senador já investia pesado na estratégia de se colocar como uma liderança política com bom trânsito no cenário internacional.

O encontro ocorrerá em Brasília, em 7 de julho, e faz parte do ciclo “Debatendo o Brasil”, organizado pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo Selo Comunicação.

Nesta semana, os embaixadores terão conversas com Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Missão, também pré-candidatos ao comando do Palácio do Planalto. O ex-governador de Minas Gerais participa amanhã, enquanto o colega de partido do deputado Kim Kataguiri terá o encontro na quinta-feira.

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No primeiro evento da série, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, falou aos embaixadores sobre as medidas adotadas para a segurança do voto na eleição deste ano.

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