O encontro de Flávio Bolsonaro com embaixadores

Pré-candidato do PL à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro se reunirá com embaixadores estrangeiros para falar sobre seus planos para o país.

Antes mesmo de entrar na disputa, o senador já investia pesado na estratégia de se colocar como uma liderança política com bom trânsito no cenário internacional.

O encontro ocorrerá em Brasília, em 7 de julho, e faz parte do ciclo “Debatendo o Brasil”, organizado pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo Selo Comunicação.

Nesta semana, os embaixadores terão conversas com Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Missão, também pré-candidatos ao comando do Palácio do Planalto. O ex-governador de Minas Gerais participa amanhã, enquanto o colega de partido do deputado Kim Kataguiri terá o encontro na quinta-feira.

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No primeiro evento da série, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, falou aos embaixadores sobre as medidas adotadas para a segurança do voto na eleição deste ano.