O eleitor mineiro continua desconfiado de Lula, mostra pesquisa

Passados dois meses de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda enfrenta dificuldades para melhorar os seus índices de popularidade em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, onde travou uma disputa apertadíssima com Jair Bolsonaro na eleição de 2022: ele derrotou o então presidente no estado por 50,2% dos votos válidos contra 49,8%.

Pesquisa feita entre os dias 9 e 12 de março pelo instituto Paraná Pesquisas entre os moradores de Belo Horizonte mostram que o governo petista é aprovado por 50,4% e reprovado por 43,0% dos eleitores da capital. Entre os entrevistados, 6,7% não souberam ou não quiseram opinar. Na eleição presidencial do ano passado, Lula teve 45,7% dos votos na cidade contra 54,2% de Bolsonaro.

Zema

Em contraste com situação de Lula, o governador Romeu Zema (Novo) conta com uma margem considerável da confiança do eleitor da capital mineira. A mesma pesquisa aponta que sua gestão é aprovada por 66,5% dos belo-horizontinos e reprovado por 27,3%, enquanto 6,2% dos entrevistados não se posicionaram. Eleito pela onda antipetista em 2018 e aliado de Bolsonaro durante boa parte de seu primeiro mandato, o governador tem buscado desvincular sua imagem do bolsonarismo e adotado postura mais aberta ao diálogo com o governo petista desde sua reeleição.