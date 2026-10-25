O conselho de Michel Temer para o próximo presidente da República

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Michel Temer, ex-presidente, analisa os desafios do Brasil e a necessidade de diálogo para pacificar o país. Ele compartilha sua experiência de governo, destacando reformas importantes e a urgência de abordar questões fiscais e de segurança pública, oferecendo uma receita para o próximo mandatário.

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Em 2016, o ex-presidente da República Michel Temer (MDB) assumiu um país dividido, conflagrado politicamente depois do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT) e mergulhado numa profunda crise econômica.

Em dois anos e sete meses de governo, Temer obteve resultados positivos. A polarização política diminuiu de intensidade, os indicadores econômicos melhoraram e o governo conseguiu encaminhar uma agenda importante, mas ao mesmo tempo difícil e impopular.

“Fizemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aprovamos o teto de gastos, reduzimos os juros e a inflação, recuperamos as estatais”, lembra o ex-presidente.

O segredo, segundo ele, foi a busca pelo diálogo, a perseguição do consenso mínimo e ouvir todos os setores interessados nesta ou naquela medida que precisava ser encaminhada.

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Para 2027, seja o próximo ocupante do Palácio do Planalto Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL), a receita, segundo ele, precisará ser a mesma. “O novo presidente vai precisar de muito diálogo com o Congresso e com a sociedade”, diz.

Temer sugere que eventuais revanches sejam deixadas de lado. “O ideal seria que o governo começasse com uma grande conversação nacional. Só se reconecta um país dividido com uma postura equilibrada, madura, com ações corajosas para consolidar as bases institucionais, políticas e econômicas, sem viés ideológico, com viés de pacificação”, diz.

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O ex-presidente lembra que só enviou a reforma trabalhista para o Congresso após conversar mais de quatro meses com as centrais sindicais e representantes de federações de indústrias e comércio. “O imposto sindical foi extinto sem traumas”, lembra.

Ele ressalta que o futuro presidente terá de lidar com um problema grave, difícil e delicado ao mesmo tempo: a questão fiscal. “Especialmente depois de tudo isso que aconteceu na reta final da campanha, com gastos de mais de 300 bilhões de reais, serão necessários ajustes com urgência”, ressalta o ex-presidente, se referindo ao chamado pacote de bondades de Lula.