O compromisso de Rogério Marinho com as promessas de Flávio Bolsonaro

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Rogério Marinho, líder da oposição, candidata-se à presidência do Senado. Ele defende a saída de Flávio Bolsonaro para os EUA, mas distancia-se de suas alegações de fraude eleitoral. Marinho busca equilibrar o apoio bolsonarista com votos do Centrão, prometendo independência. No entanto, ele se compromete a levar adiante pautas defendidas por Flávio, como a revisão tributária e anistia aos condenados de 8 de Janeiro.

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Ao lançar sua candidatura à presidência do Senado, o líder da oposição Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que o ex-presidenciável Flávio Bolsonaro havia tomado uma “decisão difícil” de deixar o Brasil às escondidas com sua esposa e as duas filhas rumo a Miami, nos Estados Unidos. O ex-braço-direito político do Zero Um ainda disse que o filho de Jair Bolsonaro havia sido vítima de uma medida desproporcional da Polícia Federal, que o intimou a entregar os passaportes, em um processo “enviesado” no Supremo Tribunal Federal.

Em outra ocasião, contudo, Marinho declarou a jornalistas que não assinaria embaixo das alegações do ex-presidenciável de que teria havido fraude no segundo turno da eleição porque não tinha como prová-las. Mais ainda depois de sua fuga para o exterior, a sombra do Zero Um paira sobre a contenda em torno da chefia do Legislativo, hoje ocupada por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que buscará a reeleição. O líder da oposição terá que se equilibrar sobre uma linha tênue, de manter o bolsonarismo mobilizado ao mesmo tempo em que cabala votos de partidos do Centrão, avessos a radicalismos.

Marinho jura de pés juntos ter sido tão surpreendido pela saída do ex-presidenciável para os Estados Unidos quanto o resto dos brasileiros. Desde então, contudo, os dois mantiveram contato constante em telefonemas. A quem o questiona a portas fechadas sobre se a possibilidade de Flávio interferir do exterior em uma eventual gestão sua no comando do Senado, o líder da oposição tem respondido que trabalhará com independência e que sua candidatura à sucessão de Alcolumbre passou a ganhar vida própria depois que o PL conquistou uma megabancada na eleição, com 29 integrantes a partir de 2027.

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Por outro lado, Marinho reconhece que, se chegar à cadeira mais poderosa do Legislativo, levará adiante pautas defendidas por Flávio na campanha presidencial, como a revisão da reforma tributária, a aprovação de uma reforma administrativa, o reforço de freios e contrapesos ao Supremo, o reequilíbrio entre os Poderes, o fim da reeleição para presidente da República, a inviolabilidade do mandato parlamentar, o fim do foro privilegiado e, claro, a anistia aos condenados por golpe nas ações do 8 de Janeiro, entre eles o próprio Jair Bolsonaro.