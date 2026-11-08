🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

O compromisso de Rogério Marinho com as promessas de Flávio Bolsonaro

Candidato à presidência do Congresso, senador defende o Zero Um, mas promete independência, equilibrando-se entre os votos do bolsonarismo e do Centrão

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 12h24
Os senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho
Os senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho (Beto Barata/ PL/Divulgação)
Continua após publicidade
O compromisso de Rogério Marinho com as promessas de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Ao lançar sua candidatura à presidência do Senado, o líder da oposição Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que o ex-presidenciável Flávio Bolsonaro havia tomado uma “decisão difícil” de deixar o Brasil às escondidas com sua esposa e as duas filhas rumo a Miami, nos Estados Unidos. O ex-braço-direito político do Zero Um ainda disse que o filho de Jair Bolsonaro havia sido vítima de uma medida desproporcional da Polícia Federal, que o intimou a entregar os passaportes, em um processo “enviesado” no Supremo Tribunal Federal.

Em outra ocasião, contudo, Marinho declarou a jornalistas que não assinaria embaixo das alegações do ex-presidenciável de que teria havido fraude no segundo turno da eleição porque não tinha como prová-las. Mais ainda depois de sua fuga para o exterior, a sombra do Zero Um paira sobre a contenda em torno da chefia do Legislativo, hoje ocupada por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que buscará a reeleição. O líder da oposição terá que se equilibrar sobre uma linha tênue, de manter o bolsonarismo mobilizado ao mesmo tempo em que cabala votos de partidos do Centrão, avessos a radicalismos.

Marinho jura de pés juntos ter sido tão surpreendido pela saída do ex-presidenciável para os Estados Unidos quanto o resto dos brasileiros. Desde então, contudo, os dois mantiveram contato constante em telefonemas. A quem o questiona a portas fechadas sobre se a possibilidade de Flávio interferir do exterior em uma eventual gestão sua no comando do Senado, o líder da oposição tem respondido que trabalhará com independência e que sua candidatura à sucessão de Alcolumbre passou a ganhar vida própria depois que o PL conquistou uma megabancada na eleição, com 29 integrantes a partir de 2027. 

Siga
Continua após a publicidade

Por outro lado, Marinho reconhece que, se chegar à cadeira mais poderosa do Legislativo, levará adiante pautas defendidas por Flávio na campanha presidencial, como a revisão da reforma tributária, a aprovação de uma reforma administrativa, o reforço de freios e contrapesos ao Supremo, o reequilíbrio entre os Poderes, o fim da reeleição para presidente da República, a inviolabilidade do mandato parlamentar, o fim do foro privilegiado e, claro, a anistia aos condenados por golpe nas ações do 8 de Janeiro, entre eles o próprio Jair Bolsonaro.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Davi Alcolumbre
Eleições
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Rogério Marinho
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).