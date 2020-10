O candidato que Sergio Moro prometeu apoiar

Atualizado em 31 out 2020, 15h52 - Publicado em 31 out 2020, 15h51

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro aparece nas pesquisas como o mais forte adversário do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Apesar da popularidade, o ex-juiz decidiu se recolher nas eleições municipais. Seus apoiadores defendiam que ele apoiassem alguns candidatos e, dessa maneira, começasse a formar uma base política para a disputa presidencial de 2022. Moro deve abrir uma única exceção.

O ex-ministro prometeu gravar um vídeo de apoio para Fabio Aguayo, seu amigo de muitos anos. Candidato a vereador em Curitiba, o empresário aguarda ansioso o material. “Vai ser a grande arrancada da minha campanha”, comemora. Aguayo é presidente do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba (Sindiabrabar). Ele liderou uma campanha em favor de Moro, quando o ministro deixou o governo e foi bombardeado pelas hostes bolsonaristas nas redes sociais.

Aguayo e um grupo de empresários do Paraná espalharam outdoors em mais de 30 cidades do Paraná em solidariedade ao ex-juiz. “Fechado com Sergio Moro e o Brasil dentro da lei”, diziam as mensagens. O apoio de Moro seria uma retribuição compreensível retribuição.

O curioso é que Aguayo disputa a eleição pelo PSL, partido que Bolsonaro escolheu para se candidatar, que deixou após desavenças com o presidente da legenda e que agora retomou as conversas para eventual refiliação. O empresário foi candidato a deputado estadual em 2006 pelo PV, a vereador em 2008 pelo PTC, mas não se elegeu. Agora, com o apoio de Sergio Moro, acredita que os ventos possam soprar a seu favor.