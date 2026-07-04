O apertado embate na disputa pelo governo do Alagoas

Um levantamento divulgado neste sábado, 4, pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra um cenário apertado entre os prováveis rivais na disputa pela chefia do Executivo do estado de Alagoas. O ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), aparece com 45,9% das intenções de voto, menos de 5% de diferença em relação ao seu adversário, o ex-ministro dos Transportes de Lula, Renan Filho (MDB), que tem 41%.

Depois dos dois, aparece Lenilda Lula (UP), com 1,4%, o que mostra o cenário polarizado entre os dois adversários que estão melhor posicionados nas pesquisas.

Em comparação com levantamentos anteriores, as intenções de voto de FHC e Renan Filho têm se mostrado estáveis, com uma ligeira vantagem do tucano. Em outubro de 2025, o emedebista estava com 42,1% das intenções de voto, contra 46,3% do seu adversário. Dois meses mais tarde, em dezembro de 2025, Renan Filho teve uma pequena queda, indo para 40,9%, enquanto JHC chegou a 47,6% — a maior diferença entre os dois revelada pelo Paraná Pesquisas.

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A pesquisa também aponta as diferenças no eleitorado segundo o gênero, a escolaridade, o trabalho e a atividade religiosa. Renan Filho tem mais votos entre os homens, enquanto JHC tem praticamente a mesma preferência entre os dois gêneros. O tucano tem mais potenciais eleitores entre os que têm apenas o ensino médico completo e estão trabalhando. Com o emedebista, ocorre o oposto: ele tem mais possíveis eleitores entre os que têm curso superior completo e que não estão no mercado de trabalho.

De acordo com a pesquisa divulgada neste sábado, 48,6% dos entrevistados que declararam voto em JHC frequentaram alguma celebração religiosa nos últimos dez dias, número que cai para 38,5% entre os que têm intenção de votar em Renan Filho.

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Sobre a pesquisa

O levantamento ouviu 1400 eleitores entre os dias entre os dias 28 de junho e 01 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.