O alcance limitado do vídeo de Michelle e da operação contra Jaques Wagner

A nova pesquisa Genial/Quaest mostrou que dois dos episódios recentes de mais impacto na política, o vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a operação contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), não eram conhecidos pela maioria do eleitorado.

No caso da gravação de Michelle com críticas ao enteado Flávio Bolsonaro, houve uma divisão quase simétrica: 51% dos entrevistados desconheciam o fato, contra 49%.

Já a resposta de Flávio, também gravada, foi ainda mais desconhecida: apenas 33% tomaram conhecimento.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Em relação à investigação sobre Wagner e o Banco Master, 54% não sabiam, 15% estavam pouco informados e 31% se consideravam bem informados.

Os números indicam um impacto limitado nas candidaturas de Flávio e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Entre os que tinham conhecimento dos dois fatos, contudo, predominou uma reação negativa.

Para 45%, Michelle acertou ao publicar a o vídeo.

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Além disso, 31% consideraram as declarações totalmente verdadeiras e 27% parcialmente verdadeiras.

Sobre Jaques Wagner, 61% afirmaram que ele agiu de forma errada. Para 37%, o caso impacta muito negativamente a campanha de Lula; outros 25% veem um pouco de impacto negativo.

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O levantamento foi feito entre os dias 10 e 13 de julho e ouviu 2.004 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.