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Política

Nova pesquisa AtlasIntel testa cenários sem Lula e Flávio Bolsonaro

Levantamento registrado nesta quarta-feira deve ser divulgado no próximo dia 28

Por Redação 22 jul 2026, 21h07 | Atualizado em 22 jul 2026, 21h28
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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Uma nova pesquisa nacional da AtlasIntel vai medir como ficaria a corrida presidencial de 2026 em cenários que retiram da disputa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou o senador Flávio Bolsonaro. O questionário testa alternativas nos dois campos políticos e inclui Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Michelle Bolsonaro entre os nomes avaliados.

O levantamento foi registrado nesta quarta-feira, 22, sob o número BR-08602/2026. A AtlasIntel pretende entrevistar 5.000 pessoas entre 22 e 27 de julho. A divulgação está prevista para o dia 28.

Quem ocupa o lugar de Lula?

No cenário de primeiro turno sem o presidente, a pesquisa apresenta Fernando Haddad ao lado de Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Os entrevistados também podem optar por voto branco ou nulo ou responder que ainda não sabem em quem votar.

A AtlasIntel vai medir ainda duas possibilidades de segundo turno sem Lula. Em uma delas, Haddad enfrenta Flávio Bolsonaro. Na outra, o adversário do senador é o vice-presidente Geraldo Alckmin.

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As simulações permitirão comparar o desempenho dos dois nomes ligados ao governo em uma eventual disputa direta com Flávio.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como fica a eleição sem Flávio Bolsonaro?

O questionário também inclui um cenário de primeiro turno sem o senador. Nessa configuração, Michelle Bolsonaro aparece como representante da família Bolsonaro e enfrenta Lula, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

A pesquisa vai testar ainda um eventual segundo turno entre Lula e Michelle. O confronto será comparado a outras simulações envolvendo o presidente e possíveis adversários da direita.

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Além de Michelle, Lula será colocado frente a frente com Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Jair Bolsonaro em cenários de segundo turno.

Quais disputas serão comparadas?

Em um dos cenários de primeiro turno, Lula enfrenta Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Em outro, Michelle ocupa o lugar do senador. Há ainda uma simulação mais ampla, com nomes como Augusto Cury, Cabo Daciolo, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta e Samara Martins.

O levantamento também refaz a disputa com os candidatos de 2022, incluindo Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet e Ciro Gomes.

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O que mais a AtlasIntel vai medir?

Além da intenção de voto, a pesquisa avaliará a aprovação e o desempenho do governo Lula, a rejeição dos possíveis candidatos e a imagem de diferentes lideranças políticas.

O questionário também compara a confiança do eleitor em Lula e Flávio Bolsonaro para administrar áreas como economia, saúde, educação, segurança pública, combate à corrupção, política externa, emprego e equilíbrio fiscal.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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