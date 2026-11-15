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Política

Nova geração do PT busca espaço e poder, em teste para a velha guarda do partido de Lula

Após impacto das ruas e das redes no segundo turno, caberá ao presidente ditar o ritmo e a intensidade da renovação

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 08h00
Lula, de terno azul, discursa em púlpito vermelho com microfones, projetado em telão para uma plateia diversa sentada em cadeiras brancas e escuras, em um evento político. No telão, à esquerda, estrela vermelha com PT e, à direita, 8º Congresso Brasil Justo.
CÚPULA - Congresso realizado em abril na cidade de Brasília: dificuldade antiga com a renovação de dirigentes (PT/Divulgação)
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Três dias depois do primeiro turno da eleição, no qual recebeu 2,2 milhões de votos a menos que Flávio Bolsonaro, o presidente Lula reuniu aliados para tentar ajustar o rumo da campanha. No encontro, fez uma passagem simbólica de bastão entre gerações. Primeiro, declarou que a velha guarda convocada para coordenar a tentativa de reeleição havia feito um trabalho aquém do esperado e a campanha mais desorganizada da qual participou. Em seguida, posou sorridente para fotos e vídeos, devidamente postados nas redes sociais, ao lado de jovens de esquerda que se elegeram deputados federais. Ou seja: numa tacada só, Lula repreendeu os veteranos e afagou os novatos. Essa estratégia se mostrou certeira, já que as mobilizações que pavimentaram o caminho para a virada histórica do petista no segundo turno começaram com estudantes nas ruas e ganharam tração com uma militância que — ao contrário do presidente e de seus companheiros de longa data — sabe disputar corações, mentes e votos nas redes sociais. Reeleito, Lula agradeceu à juventude.

Montagem de duas telas de celular: à esquerda, um post com charge de um frentista e um motorista em um posto de gasolina; à direita, um close-up do rosto de Lula com barba e cabelo grisalhos, usando uma toalha branca sobre uma camiseta branca com a frase NA DECISÃO
LIGADO – Lula e os memes: agremiação torcia o nariz para a força da arena virtual — mas isso já mudou (./.)

Fundado na década de 1980, o PT sempre enfrentou problemas de renovação. Seus líderes mais influentes, como Lula e o ex-ministro José Dirceu, já são octogenários. O resultado da eleição criou a oportunidade para que novos quadros ascendam na estrutura partidária, oxigenando ideias, bandeiras e práticas políticas. Não será um processo tranquilo. Como mostram as sete candidaturas presidenciais de Lula, quase ninguém está disposto a abrir mão do poder. Os jovens também enfrentarão uma das principais tradições partidárias: o chamado “centralismo democrático”, que prevê obediência às ordens emanadas de cima para baixo, sem contestação. A nova geração quer mais espaço na direção do PT e nas candidaturas para cargos eletivos. Uma das ideias é limitar a quantidade de vezes que um correligionário pode disputar e exercer determinado mandato. A prioridade é fazer a fila andar, mesmo que isso custe embates internos acirrados. A propalada democracia interna petista — muitas vezes lembrada no discurso e sabotada na prática — será testada mais uma vez.

Sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, o petista Pedro Rousseff diz que uma ala do partido boicotou a candidatura dos mais jovens em 2026. Com 27 anos de idade e 2 milhões de seguidores no Instagram, ele recebeu 118 500 votos e foi eleito deputado federal por Minas Gerais. “Infelizmente, algumas raposas tentaram frear a renovação. Assim como colocamos o pé na porta e tomamos o nosso espaço para poder representar a população, faremos o mesmo dentro do partido”, declara Pedro Rousseff. Dos setenta deputados federais eleitos pelo PT em 2026, catorze ou 20% têm menos de 40 anos. Seis deles têm menos de 30 anos: além de Pedro Rousseff, Ana Elisa (MG), com 21; Luna Zarattini (SP), com 28; Rosa Amorim (PE), com 29; Ana Júlia, com 26; e Diego Quaquá, com 28. Já na composição atual da bancada, 11% têm até 40 anos e 61,8% estão com mais de 50 anos. A nova geração, que se mostrou boa de briga durante o processo eleitoral, exercerá, entre outras funções, o papel de bancada digital do PT e tentará manter em funcionamento o novo modelo de comunicação pensado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que durante a campanha reuniu mais de 10 milhões de pessoas no famoso “Exército do Lula”.

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Quatro jovens sorrindo em um mosaico: mulher negra de cabelo crespo com camiseta vermelha Brasil; homem branco com barba e camiseta preta fazendo L; mulher branca de cabelo castanho com camiseta vermelha fazendo L; mulher branca de cabelo cacheado com camiseta preta Líder como
OPORTUNIDADE – Ana Elisa (acima à esq.), Luna Zarattini (abaixo à esq.), Ana Júlia (abaixo à dir.) e Pedro Rousseff: a propalada democracia interna petista — muitas vezes lembrada no discurso e sabotada na prática — será testada mais uma vez com a estreia de uma bancada com menos de 30 anos de idade (Douglas Magno/AFP; @pedrorousseffmg/Facebook; @lunazarattini/Instagram;/Divulgação)

Hoje, a cúpula do PT é formada por um presidente, o deputado federal eleito Edinho Silva, de 61 anos, e cinco vices. A média de idade deles é de 59 anos. O mais velho é Joaquim Soriano (SP), com 70. O mais novo, com 42, é o deputado Rubens Pereira Junior (MA). “Ser dirigente do PT, vereador ou deputado não pode ser profissão. Se nada for feito, as mesmas figuras se eternizam nessas vagas, interrompendo o processo de renovação e impedindo que a gente use esses cargos para lançar novos nomes na política”, afirma o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares. No congresso nacional do partido previsto para 2027, será debatida a criação de mecanismos estatutários que garantam mais participação e protagonismo da juventude nas instâncias superiores da sigla. Um dos caminhos propostos é limitar o número de mandatos para quem assumir postos de direção no PT e restringir a quantidade de vezes que os filiados podem concorrer a um mesmo cargo legislativo. Outro embate importante, que não se restringe à questão geracional, diz respeito à posição política do partido. Uma ala defende uma radicalização à esquerda, enquanto outra quer uma postura mais ao centro.

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Edinho Silva, por exemplo, disse numa entrevista recente ter recebido o aval de Lula para expulsar os políticos que estão desalinhados com a ideia de renovação partidária, priorizam “projetos pessoais” e não pensam no coletivo. Ele ameaçou expurgar o que foi chamado jocosamente de “centrão” petista. “Não podemos conviver com práticas patrimonialistas, em que a estrutura partidária é utilizada para atender a interesses pessoais e, em algumas situações, até promover enriquecimento ilícito. O partido não pode ser instrumento de interesses particulares”, afirmou o dirigente ao Poder360. “As mobilizações que ajudaram a construir a vitória de Lula demonstraram que existe na sociedade um sentimento profundo de mudança”, acrescentou. Em 29 de outubro, Edinho Silva participou de uma reunião da executiva nacional do PT na qual defendeu a saída voluntária dos colegas acusados de jogarem contra a renovação e de se omitirem na eleição. Sugeriu que eles poderiam até ser expulsos se não saíssem por conta própria.

Homem barbudo sorridente com jaqueta lilás e mulher de óculos sorrindo, usando camiseta branca com A ESTRELA QUE BRILHA em vermelho, dentro de um avião
NAS REDES - Janones e Janja: o presidente se tornou um entusiasta da prática (Redes sociais/.)
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Para participantes do encontro, o recado tinha um destinatário: Washington Quaquá (PT-RJ), vice-presidente da legenda, pai do calouro Diego Quaquá e prefeito da cidade de Maricá, na qual Lula perdeu para Flávio Bolsonaro nos dois turnos. Quaquá pai reagiu dizendo que pediria uma reunião com Lula e levantou a hipótese de estar sendo alvo de uma retaliação por ter a intenção de concorrer à presidência do PT no ano que vem. “Eu tenho tanto ou mais tempo de PT que ele (Edinho). Com a diferença de que sou de favela. Se alguém tem que sair do PT e ir para o PSOL é ele. Eu sou PT raiz”, afirmou o prefeito. A turma do deixa-disso já entrou em campo, até para evitar que rusgas internas atrapalhem o momento positivo decorrente da vitória na eleição presidencial. “Quaquá é meu colega de executiva. Eu não colocaria essa carapuça nele nem sei se ele a vestiu”, afirma Éden Valadares. “Não é porque seu pai é deputado que você não pode participar da política. Pode. Agora, o mandato do deputado dentro do PT não pode ser herança. Isso quem faz é a direita”, complementa.

Homem de pele morena clara, cabelo escuro curto, sorrindo para a câmera, vestindo terno azul-marinho, camisa social branca e um broche vermelho na lapela, com as mãos cruzadas na frente do corpo, em fundo cinza claro
DOGMA – Valadares: “Ser dirigente do PT, vereador ou deputado não pode ser profissão” (Eden Valadares/Flickr)
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A pressão pela renovação ganhou força nas urnas. Pesquisadora da PUC-­SP e coordenadora do Monitor Jovem, projeto do Instituto Democracia em Xeque, Beatriz Besen diz ter detectado a ampliação de jovens eleitos em 2026 que não são de famílias tradicionais da política. Ela destaca ainda o fato de a nova geração ter se mantido mobilizada após a votação. Revigorado, Lula está de olho nesse ativo, que pretende usar para convencer o Congresso a aprovar seus projetos. “Isso é relevante, em termos de renovação do partido, porque mostra que a geração já tem condições de influenciar estratégias internas, e não apenas ocupar candidaturas”, afirma a especialista. A influência já ocorreu na campanha, com o destaque obtido pelos jovens nas manifestações de rua e nas redes. Governador reeleito do Piauí, o petista Rafael Fonteles, 41 anos de idade, convenceu Lula a interagir com um celular e a fazer conteúdo no estilo selfie. Com o incentivo também de André Janones e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o presidente se tornou um entusiasta da prática.

Parece simples, mas não foi uma mudança de comportamento qualquer. Ainda mais porque parcela do PT torcia o nariz para a importância da arena virtual, na qual os bolsonaristas reinaram absolutos por muito tempo. Na reta final da disputa presidencial, Fonteles e o senador Camilo Santana, ex-governador do Ceará, ganharam pontos com o presidente, o que fez crescer o debate sobre uma renovação não apenas de geração, mas regional, com o PT de São Paulo, sempre hegemônico, perdendo um pouco de poder para o PT do Nordeste. “Os jovens mostraram que existem vínculos e mobilização política que o partido precisa reconhecer, inclusive na hora de decidir quem participa da construção de suas estratégias”, declara Beatriz Besen.

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Dois homens sorridentes posam em ambiente eleitoral. O da esquerda, de óculos e barba, veste camisa vermelha com adesivos de campanha e faz sinal de L. O da direita, grisalho, usa camiseta marrom e também faz o sinal de L. Ao fundo, uma caixa com JUSTIÇA ELEITORAL escrito.
PAI E FILHO - Quaquá e Quaquá: mandato de deputado não pode ser herança (@diegoquaqua/Instagram)

Em seu terceiro mandato, Lula lidou com assessores que, no geral, não tinham coragem para contestá-­lo. Sentindo-se senhor da razão, fez um governo sem rumo, com cara de mais do mesmo e rejeitado por metade da população. Mesmo assim, achava esta sua melhor gestão. Por isso, ao começar a campanha, cercou-se de antigos companheiros. O resultado do primeiro turno funcionou como um choque de realidade. Por força das circunstâncias, o candidato à reeleição recorreu a caras novas, se deixou levar pela força das ruas e das redes e se aproximou de jovens políticos que o ajudaram a renovar o mandato. Essa turma agora pede passagem. Caberá ao presidente ditar o ritmo e a intensidade da renovação. Justo ele que nunca permitiu a ascensão de um nome capaz de lhe fazer sombra na esquerda.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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