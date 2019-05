Nora de Bolsonaro posa de lingerie, é criticada e rebate comentários

Recém-casada com o filho Zero Três do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), a psicóloga Heloísa Wolf decidiu responder nas redes sociais a comentários que criticavam uma foto de seu ensaio de casamento. Na imagem, publicada pelo fotógrafo Davi Nascimento no sábado 25, dia da cerimônia, a noiva aparece de lingerie e véu.

“A família tradicional brasileira não apoia esse exibicionismo”, escreveu uma pessoa nos comentários da foto. “Ué, mas pode isso quando se casa com membros de uma família tradicional?”, ‘gongou’ outra. Neste domingo 26, Heloísa respondeu. “Quantas feministas e machistas opressores comentando, hein? Ainda bem que eu não casei com um desses! Amei, magnífico trabalho! Na expectativa de todas as fotos! Tu é o cara!”, disse, elogiando o fotógrafo.

Nascimento publicou em seu perfil cinco fotos do casamento de Heloísa e Eduardo Bolsonaro. O casal aparece em duas e as outras três mostram apenas a noiva. “Basta alguns minutos com ela para percebermos o quanto ela é linda também por dentro!”, escreveu o fotógrafo sobre a psicóloga.

Heloísa e Eduardo Bolsonaro se casaram no bairro de Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro. Bolsonaro entrou ao som de We Are the Champions, da banda inglesa Queen. O casamento foi celebrado pelo pastor Pedro Litwinczuk, presidente da Igreja Comunidade Batista do Rio.

A festa para 150 convidados ocorreu em uma área com vista para a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar e o Corcovado. Agentes do Exército e policiais militares montaram guarda pelo bairro e não houve confusão ou protestos organizados nos arredores da casa de festas.