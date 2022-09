No Rio, um novo Ciro Gomes

O último debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio mostrou a reprodução do comportamento do presidenciável Ciro Gomes (PDT) em seu aliado Rodrigo Neves, do mesmo partido. Neves foi ameno com o governador Cláudio Castro (PL), que concorre à reeleição. E atacou Marcelo Freixo (PSB), aliado nacionalmente do ex-presidente Lula, candidato à reeleição. “Esse papo de união não convence ninguém. Os banqueiros já financiaram sua campanha. Essa contradição você precisa explicar às pessoas. Você sempre discursou em favor dos direitos humanos, mas não se posicionou contra as chacinas deste governo. Defendeu o juiz (Sérgio) Moro e agora pendura a candidatura no presidente Lula”, disse Neves.

Marcelo Freixo acusou o golpe: “Que pena que você está se isolando”.

Um ensaio de polarização entre Freixo e Castro se deu através das contratações pela Fundação Ceperj, em um direito de reposta. E Paulo Ganime (Novo) também atacou Castro pela mesma razão.

No estado, as pesquisas indicam que haverá segundo turno, com uma ampla vantagem em torno de dez pontos percentuais para o governador em relação a Marcelo Freixo.

Continua após a publicidade