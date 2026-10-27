Nikolas apresenta requerimentos para governo explicar pacote de bondades às vésperas da eleição

Um dos principais aliados do senador Flávio Bolsonaro, o deputado Nikolas Ferreira protocolou um kit de requerimentos endereçados a ministérios, solicitando esclarecimentos sobre o pacote de bondades do governo Lula às vésperas das eleições.

Com a iniciativa, o bolsonarista pretende reunir elementos que contribuam para fortalecer a tese de que a chapa do petista, que foi reeleito ao derrotar Flávio no domingo, cometeu abuso de poder econômico durante o processo eleitoral.

Ao Ministério do Planejamento, o parlamentar mineiro pede estudos técnicos, impactos orçamentários e critérios de financiamento da PEC da tarifa zero no transporte coletivo aos finais de semana.

Em requerimento para o Ministério da Fazenda, Nikolas solicita esclarecimentos sobre a medida que perdoou dívidas e concedeu benefícios a microempreendedores individuais, entre eles, seus fundamentos técnicos e critérios de implementação.

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Também pede que a equipe econômica explique as medidas de desoneração tributária e subvenção econômica aos combustíveis, seus custos e fundamentos técnicos.

O deputado do PL faz uma ofensiva ao Ministério da Previdência e pede que a pasta preste contas sobre a utilização do comparecimento eleitoral como prova de vida do INSS e o possível desvio de finalidade na utilização dos canais de comunicação do governo federal.