Lula diz que discutirá gastos com Haddad, mas nega cortar despesas sociais

Na Itália, onde participou de reunião da Cúpula do G7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste sábado 15, que assim que voltar ao Brasil, irá discutir uma revisão de gastos do governo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem defendeu. “Se o Haddad tiver uma proposta, ele vai me procurar essa semana e vai discutir economia comigo. Ele jamais ficará enfraquecido enquanto eu for presidente da República, porque ele é o meu ministro da Fazenda, escolhido por mim e mantido por mim”, afirmou, enfatizando que não irá fazer ajuste fiscal “em cima dos pobres”.

“Falam do déficit fiscal, mas ninguém fala da taxa de juros de 10, 20% em um país com a inflação de 4%. Pelo contrário, fazem uma festa para o presidente do Banco Central em São Paulo e normalmente são aqueles que estão ganhando dinheiro com a taxa de juros”, comentou o presidente, em meio à pressão para que o governo faça um ajuste nas contas públicas por meio da revisão e corte de despesas e não somente com o aumento de arrecadação.

Reunião de Orçamento

Lula contou ainda que pediu uma reunião na próxima semana para debater o orçamento do governo ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. “Eu quero fazer a discussão sobre o orçamento (de 2025) e quero discutir os gastos. O que muita gente acha que é gasto, eu acho que é investimento”, pontuou.

O presidente também foi questionado sobre a discussão em torno das mudanças nas regras constitucionais que preveem um valor mínimo anual para investimentos em saúde e educação. “Achar que nós temos que piorar saúde, que temos piorar educação para melhorar (as contas públicas), isso é feito há 500 anos no Brasil. Mas há 500 anos o povo pobre não participava do orçamento”, finalizou.