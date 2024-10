Na reta final da campanha, Nunes e Boulos reforçam presença de padrinhos

Faltando cinco dias para o segundo turno das eleições, os candidatos à prefeitura de São Paulo apostaram em agendas com padrinhos de peso nesta terça-feira, 22. Pela primeira vez, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), pôde contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro para eventos de campanha. Já seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL), teve agendas com o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Nunes e Bolsonaro

Durante a tarde, Nunes participou de um almoço com Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e empresários em uma churrascaria no bairro do Morumbi. Ao discursar, Nunes agradeceu a Tarcísio, o padrinho político que mais se empenhou na sua campanha. “Quando eu dei uma caidinha na pesquisa, em agosto, foi quando Tarcísio entrou mais ainda na campanha. Fez até caminhadas. Então, Tarcísio, não tenha dúvida da minha eterna gratidão”, disse Nunes. Já à noite, Nunes, Bolsonaro e Tarcísio foram a um culto na Igreja Sara Nossa Terra, no bairro do Planalto Paulista, e jantaram em uma pizzaria próxima.

Apesar de oficialmente apoiar a candidatura de Nunes e de inclusive ter indicado seu vice na chapa, o Coronel Mello Araújo, o ex-presidente se manteve afastado da campanha do aliado em São Paulo e sustentou posição ambígua em relação a Pablo Marçal (PRTB), que embolou a disputa na capital paulista ao atrair votos da direita.

Boulos e Alckmin

Boulos participou de evento para discutir propostas com apoiadores no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista. Por lá estavam Alckmin, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e a vice na chapa do deputado, Marta Suplicy. Boulos e Alckmin também dividiram um sanduíche na tradicional Lanchonete do Estadão, no Centro.

Alckmin apoiou Tabata Amaral (PSB) no primeiro turno das eleições em São Paulo, mas anunciou que estaria ao lado de Boulos no segundo turno. A presença do principal padrinho de Boulos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na reta final da campanha é cercada de incertezas, ainda mais depois do acidente doméstico que o petista sofreu no último fim de semana. Petistas que integram a campanha de Boulos, porém, ainda apostam que Lula participará de um último ato na capital paulista na véspera da eleição.