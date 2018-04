MTST invade o tríplex no Guarujá atribuído a Lula

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e a Frente Povo Sem Medo invadiram, na manhã desta segunda-feira, o apartamento tríplex atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Guarujá, litoral de São Paulo. A informação foi divulgada no Facebook pelo ativista Guilherme Boulos, líder do MTST e pré-candidato à Presidência da República pelo PSOL.

“MTST e a Povo Sem Medo acabam de ocupar o triplex do Guarujá, atribuído a Lula por [juiz Sergio] Moro. Se é do Lula, o povo poderá ficar. Se não é, por que então ele está preso?”, escreveu Boulos na publicação, acompanhada de uma foto das faixas do movimento exibidas na sacada do imóvel.

O ex-presidente Lula está preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, cumprindo a pena de doze anos e um mês de prisão a que foi condenado na Operação Lava Jato, em primeira e segunda instância. Ele foi considerado culpado de aceitar, da construtora OAS, a promessa de posse e a reforma do imóvel.

Apesar do discurso do MTST, no entanto, a sentença não condenou Lula por possuir formalmente o imóvel, considerando que, apesar deste ainda estar em nome da empreiteira, foi prometido ao petista e reformado ao seu gosto, para possível transferência posterior.