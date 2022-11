MPF vê indícios de crimes e pede investigação do diretor-geral da PRF

O Ministério Público Federal solicitou uma investigação contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, pela ação e omissão do órgão no último domingo, 30, e nos dias seguintes, quando manifestantes bolsonaristas bloquearam diversas rodovias país afora.

Na representação enviada à Procuradoria da República no Distrito Federal, quatro subprocuradores afirmaram que Vasques provocou vários transtornos com a realização de diversas blitze no dia do segundo turno, sobretudo no Nordeste. “As ações de bloqueio foram amplamente adotadas Polícia Rodoviária Federal, a despeito da decisão do TSE que proibiu, até o término do segundo turno das eleições no domingo, qualquer operação da PRF relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado às eleitoras e eleitores. O número de abordagem em relação ao primeiro turno foi superior em 108%, e mais grave: dos 619 ônibus que tiveram abordagem, quase 300 foram feitos na Região Nordeste, numa clara e manifesta tentativa de impedir a presença do eleitor desta região às seções eleitorais”, afirmaram os subprocudores.

Nos dias seguintes, ao contrário do que fizera no domingo, Silvinei teria sido omisso quando deveria fiscalizar os caminhoneiros que pararam em estradas, sobretudo as federais, para protestar contra o resultado da eleição. “Esses fatos gravíssimos ensejaram várias ações dos órgãos de fiscalização e persecução penal perante as Justiças Federais culminando com a decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando providências efetivas aos órgãos responsáveis em especial à PRF advertindo sobre a iminência de prisão ao diretor-geral, Silvinei Vasques caso continue a ser recalcitrante às determinações judiciais”, afirmaram os membros do MPF.

As ações de Vasques podem indicar, segundo o documento, má conduta na gestão da instituição, desvio de finalidade visando interferir no processo eleitoral e indícios de prática de diversos crimes, como prevaricação.

O documento foi assinado pelos seguintes subprocuradores: Elizeta Maria de Paiva Ramos, José Adonis Callou de Araújo Sá, Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Francisco de Assis Vieira Sanseverino.