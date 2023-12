MP Eleitoral do Paraná pede cassação e inelegibilidade de Sergio Moro

O Ministério Público Eleitoral do Paraná se manifestou nesta quinta-feira, 14, a favor da cassação da chapa do senador Sergio Moro (União-PR) por abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022. O MP Eleitoral também defendeu a inelegibilidade de Moro e de seu primeiro suplente, Luís Felipe Cunha.

O parecer é assinado pelo procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy, e pela procuradora regional eleitoral substituta, Eloisa Helena Machado.

A ação foi aberta a pedido do PL e da federação do PT, PV e PCdoB. Os partidos acusam Moro de abuso de poder econômico, caixa dois e uso indevido dos meios de comunicação por supostamente ter obtido vantagem ilícita nas eleições ao se candidatar ao Senado pelo União Brasil, após ter contado com altos investimentos financeiros do Podemos em sua pré-campanha à Presidência da República.

“A lisura e a legitimidade do pleito foram inegavelmente comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período que antecedeu o de campanha eleitoral, porquanto aplicou-se monta que, por todos os parâmetros objetivos que se possam adotar, excedem em muito os limites do razoável”, afirmam os procuradores no parecer.

Os procuradores consideraram procedente a acusação de abuso de poder econômico, mas rejeitam a de caixa dois e uso indevido dos meios de comunicação.

