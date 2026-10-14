Motta reforça alinhamento com Lula e Câmara aprova projeto que amplia limite do MEI

Horas após diversos partidos de centro indicarem que apoiarão sua reeleição ao comando da Câmara, Hugo Motta demonstrou mais uma vez um alinhamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e colocou em votação o projeto que amplia o limite de faturamento para enquadramento de Microempreendedor Individual e perdoa dívidas de inadimplentes da categoria.

A matéria foi aprovada com o apoio de 461 deputados e registrou apenas quatro votos contrários.

O texto foi encaminhado por Lula nesta semana, em um último movimento para tentar atrair o voto dos microempreendedores no segundo turno da corrida presidencial.

A proposição segue para apreciação do Senado e pode ser votada nos próximos dias, às vésperas da segunda etapa da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

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Segundo aliados de Motta, o paraibano teria sido encorajado a submeter à análise do plenário uma proposta que pode favorecer Lula nas urnas, porque já não deve depender do PL para ser reconduzido à principal cadeira da Mesa Diretora da Casa no ano que vem.

Mais cedo, dirigentes de legendas co centro se reuniram com ele e indicaram que apoiarão suas pretensões de permanecer no posto. Há a expectativa de que siglas de esquerda também o apoiem.

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Dessa forma, o PL, apesar de ter mais de 120 deputados eleitos, não terá força suficiente para impedir que Motta continue à frente da Câmara no próximo ano.

Antes do primeiro turno, Motta defendeu publicamente a eleição de Lula. O petista é forte na Paraíba e o chefe do Legislativo tinha esperança de que isso poderia ajudar seu pai, Nabor Wanderley, a ser eleito ao Senado, o que acabou não acontecendo.

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Apesar de o Republicanos ter fechado apoio a Flávio Bolsonaro, Motta decidiu não embarcar na adesão e deu nesta quarta-feira mais uma prova de que prefere que o petista seja reeleito.