Moraes determina que Monark preste depoimento à PF

Giro VEJA - quinta, 15 de junho

O encontro do primeiro escalão do governo e a nova ofensiva do presidente contra os juros são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje uma reunião ministerial, em meio às tensões provocadas pela forte crise na articulação política do governo. O encontro teve a presença da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, tida como virtualmente demitida por causa do esforço do governo para afinar a relação com o União Brasil