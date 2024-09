Quem usar Bolsa Família em bets pode perder benefício em dinheiro, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi o convidado desta sexta, 27, da live de Os Três Poderes. O uso de dinheiro do Bolsa Família em bets, um dos temas mais comentados da semana, foi uma das pautas da edição, que teve apresentação de Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Ricardo Rangel, Matheus Leitão e Marcela Rahal.

Na live, o ministro manifestou preocupação com o uso do benefício em apostas online. Wellington Dias afirmou que o programa social “não pode perder o seu objetivo”. “O Bolsa Família é para superar a fome”, frisou. “Isso é o essencial.” Ao comentar possíveis medidas para inibir o gasto do recurso em bets, o ministro citou um “limite zero” no cartão para uso em apostas e a alteração do titular do Bolsa Família. “Se é o pai que está ali prejudicando a família, gastando dinheiro com jogos, repassa para a mãe, para outra pessoa da família”, explicou. Caso a situação persista, o ministro afirmou que a pessoa pode perder o direito de receber o benefício em dinheiro – a ajuda seria então substituída por transferência direta de alimentação. “Não faz nenhum sentido um governo repassar dinheiro para gastar com apostas, com jogo. Essa possibilidade é zero”, declarou. “Se o dinheiro for usado para apostas, sim, pode perder o benefício. E, nesse caso, a família é protegida com repasse direto de alimento.”

O ministro divulgou nota, na quarta 25, afirmando que os programas sociais de transferência de renda foram criados para garantir a segurança alimentar e atender às necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade. O texto veio logo após publicação de nota técnica elaborada pelo Banco Central (BC) que aponta que os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em bets (empresas de apostas eletrônicas) via Pix em agosto.

Dias afirmou ter solicitado esclarecimentos ao Ministério da Fazenda e destacou ainda a proposta em andamento para a regulamentação desse mercado no Brasil. “Tenho certeza de que o governo federal, ao tratar desse tema, levará em consideração a proteção dos mais vulneráveis e os impactos sociais que possam surgir”, reforçou, destacando que vai acompanhar a regulamentação e encontrar mecanismos para evitar que o dinheiro dos benefícios sociais seja utilizado em jogos.

Debate em SP virou ringue?

Os debates eleitorais também foram tema do programa. Eles ainda são úteis para o eleitor ou se transformaram apenas em ringue? Em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos oscilaram para cima no novo levantamento do Paraná Pesquisas. O prefeito foi de 26,8% há uma semana para 28%. O candidato do PSOL tinha 23,7% e agora está com 24,9%. Os dois continuam em empate técnico. Pablo Marçal oscilou para baixo, de 21% para 20,5%, mas segue no páreo, empatado tecnicamente com Boulos. Já a pesquisa Datafolha sobre a disputa traz Nunes com 27%, Boulos com 25% e Marçal com 21% das intenções de voto.