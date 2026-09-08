Ministro de Lula ataca decisão de Mendonça de afastar diretor da PF

O ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, reagiu à decisão do ministro André Mendonça, do STF, de determinar afastamento de Andrei Passos Rodrigues da diretoria-geral da PF.

“Ninguém está acima da lei. Com base nessa referência, a decisão do ministro André Mendonça no que tange o pedido de afastamento do delegado da Polícia Federal é descabida e uma intromissão onde não lhe cabe”, escreveu o auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suas redes.

“Apurar eventuais indícios de delitos está correto. Mas essa medida me cheira como eleitoral. Isso não pode! O STF precisa tomar providências”, completou.

Apesar de não concordar com a iniciativa de Mendonça, o governo Lula acatará a decisão e recorrerá com a alegação de que o afastamento de Andrei caberia exclusivamente ao presidente.