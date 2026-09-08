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Política

Minas Gerais pode ter empate técnico no segundo turno, segundo Real Time Big Data

Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e deputado Patrus Ananias (PT) aparecem como os candidatos mais fortes da disputa

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 09h22 | Atualizado em 8 set 2026, 20h08
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões (Carlos Moura/Agência Senado | Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Amira Hissa/Divulgação | Tauan Alencar/MME/Reprodução)
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Minas Gerais pode ter empate técnico no segundo turno, segundo Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

Na manhã desta terça-feira, 8, o instituto Real Time Big Data divulgou um novo levantamento sobre a eleição estadual de Minas Gerais, apontando chance de segundo turno entre o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o deputado federal Patrus Ananias (PT) e — nesse caso, um empate técnico entre eles no final de outubro. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 3 e 7 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Apesar de Patrus estar em segundo lugar no primeiro turno, com 17% das intenções de votos, a distância dele nesta pesquisa para outros concorrentes é pequena, estando o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) com 12% e o atual governador, Mateus Simões (PSD), com 11%.

Primeiro turno

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 31%
  • Patrus Ananias (PT): 17%
  • Alexandre Kalil (PDT): 12%
  • Mateus Simões (PSD): 11%
  • Gabriel (MDB): 8%
  • Flávio Roscoe (PL): 7%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Indira Xavier (UP): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS / NR: 5%

Os candidatos Professor Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Siga

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, o que mais chama a atenção é o empate técnico entre Cleitinho Azevedo e Patrus Ananias. Nos demais cenários com o senador, ele vence com vantagem considerável de quase dez pontos de diferença. Já naqueles em que Cleitinho fica de fora, a disputa fica empatada entre os outros possíveis candidatos. Confira abaixo.

Cenário 1:

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%
  • Patrus Ananias (PT): 41%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 6%

Cenário 2:

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%
  • Alexandre Kalil (PDT): 37%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 7%

Cenário 3:

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%
  • Mateus Simões (PSD): 35%
  • Nulo / Branco: 11%
  • NS / NR: 11%

Cenário 4:

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  • Alexandre Kalil (PDT): 39%
  • Patrus Ananias (PT): 38%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 11%

Cenário 5:

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  • Mateus Simões (PSD): 37%
  • Alexandre Kalil (PDT): 34%
  • Nulo / Branco: 13%
  • NS / NR: 16%

Cenário 6:

  • Mateus Simões (PSD): 35%
  • Patrus Ananias (PT): 35%
  • Nulo / Branco: 12%
  • NS / NR: 18%

O governo de Mateus Simões na visão dos mineiros

Aprovação

  • Aprova: 55%
  • Desaprova: 41%
  • NS / NR: 4%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 27%
  • Regular: 42%
  • Ruim/Péssimo: 28%
  • NS / NR: 3%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00998/2026.

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