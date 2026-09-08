Minas Gerais pode ter empate técnico no segundo turno, segundo Real Time Big Data
Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e deputado Patrus Ananias (PT) aparecem como os candidatos mais fortes da disputa
Na manhã desta terça-feira, 8, o instituto Real Time Big Data divulgou um novo levantamento sobre a eleição estadual de Minas Gerais, apontando chance de segundo turno entre o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o deputado federal Patrus Ananias (PT) e — nesse caso, um empate técnico entre eles no final de outubro. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 3 e 7 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.
Apesar de Patrus estar em segundo lugar no primeiro turno, com 17% das intenções de votos, a distância dele nesta pesquisa para outros concorrentes é pequena, estando o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) com 12% e o atual governador, Mateus Simões (PSD), com 11%.
Primeiro turno
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 31%
- Patrus Ananias (PT): 17%
- Alexandre Kalil (PDT): 12%
- Mateus Simões (PSD): 11%
- Gabriel (MDB): 8%
- Flávio Roscoe (PL): 7%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Indira Xavier (UP): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 5%
Os candidatos Professor Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.
Segundo turno
Nos cenários de segundo turno, o que mais chama a atenção é o empate técnico entre Cleitinho Azevedo e Patrus Ananias. Nos demais cenários com o senador, ele vence com vantagem considerável de quase dez pontos de diferença. Já naqueles em que Cleitinho fica de fora, a disputa fica empatada entre os outros possíveis candidatos. Confira abaixo.
Cenário 1:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%
- Patrus Ananias (PT): 41%
- Nulo / Branco: 10%
- NS / NR: 6%
Cenário 2:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%
- Alexandre Kalil (PDT): 37%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 7%
Cenário 3:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%
- Mateus Simões (PSD): 35%
- Nulo / Branco: 11%
- NS / NR: 11%
Cenário 4:
- Alexandre Kalil (PDT): 39%
- Patrus Ananias (PT): 38%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 11%
Cenário 5:
- Mateus Simões (PSD): 37%
- Alexandre Kalil (PDT): 34%
- Nulo / Branco: 13%
- NS / NR: 16%
Cenário 6:
- Mateus Simões (PSD): 35%
- Patrus Ananias (PT): 35%
- Nulo / Branco: 12%
- NS / NR: 18%
O governo de Mateus Simões na visão dos mineiros
Aprovação
- Aprova: 55%
- Desaprova: 41%
- NS / NR: 4%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 27%
- Regular: 42%
- Ruim/Péssimo: 28%
- NS / NR: 3%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00998/2026.