Minas Gerais pode ter empate técnico no segundo turno, segundo Real Time Big Data

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Pesquisa Real Time Big Data para o governo de Minas Gerais aponta cenário de segundo turno entre Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Patrus Ananias (PT), com empate técnico. No primeiro turno, a disputa pela segunda vaga é acirrada, com Kalil e Mateus Simões próximos. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores, com margem de erro de 2 pontos.

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Na manhã desta terça-feira, 8, o instituto Real Time Big Data divulgou um novo levantamento sobre a eleição estadual de Minas Gerais, apontando chance de segundo turno entre o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o deputado federal Patrus Ananias (PT) e — nesse caso, um empate técnico entre eles no final de outubro. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 3 e 7 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Apesar de Patrus estar em segundo lugar no primeiro turno, com 17% das intenções de votos, a distância dele nesta pesquisa para outros concorrentes é pequena, estando o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) com 12% e o atual governador, Mateus Simões (PSD), com 11%.

Primeiro turno

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 31%

Patrus Ananias (PT): 17%

Alexandre Kalil (PDT): 12%

Mateus Simões (PSD): 11%

Gabriel (MDB): 8%

Flávio Roscoe (PL): 7%

Ben Mendes (Missão): 2%

Indira Xavier (UP): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS / NR: 5%

Os candidatos Professor Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, o que mais chama a atenção é o empate técnico entre Cleitinho Azevedo e Patrus Ananias. Nos demais cenários com o senador, ele vence com vantagem considerável de quase dez pontos de diferença. Já naqueles em que Cleitinho fica de fora, a disputa fica empatada entre os outros possíveis candidatos. Confira abaixo.

Cenário 1:

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%

Patrus Ananias (PT): 41%

Nulo / Branco: 10%

NS / NR: 6%

Cenário 2:

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 44%

Alexandre Kalil (PDT): 37%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 7%

Cenário 3:

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 43%

Mateus Simões (PSD): 35%

Nulo / Branco: 11%

NS / NR: 11%

Cenário 4:

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Alexandre Kalil (PDT): 39%

Patrus Ananias (PT): 38%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 11%

Cenário 5:

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Mateus Simões (PSD): 37%

Alexandre Kalil (PDT): 34%

Nulo / Branco: 13%

NS / NR: 16%

Cenário 6:

Mateus Simões (PSD): 35%

Patrus Ananias (PT): 35%

Nulo / Branco: 12%

NS / NR: 18%

O governo de Mateus Simões na visão dos mineiros

Aprovação