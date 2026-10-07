Milhares participam de protesto em apoio a Lula no Rio

Um ato de apoio a Lula (PT) no segundo turno das eleições reuniu milhares manifestantes nesta quarta-feira, 7, no Centro do Rio. Batizada de Juventude na Rua pela Democracia, a mobilização teve início na Candelária, de onde os participantes seguiram em caminhada até a Cinelândia.

Estudantes de universidades e escolas do Rio usaram as redes sociais para convocar a manifestação contra a ascensão da extrema-direita. A mobilização também se posicionou contra a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). No início da semana, alunos da faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) já haviam tomado as ruas da região central de Niterói em ato contra o bolsonarismo.