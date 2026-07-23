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Política

Michelle será convidada para convenção de Flávio e terá proposta para voltar ao PL Mulher

Ex-primeira-dama exigiu vídeo do enteado e gravará resposta

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 17h12 | Atualizado em 23 jul 2026, 17h38
Michelle e Flavio Bolsonaro
Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro (Agência Brasil/Ag. Senado)
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Michelle será convidada para convenção de Flávio e terá proposta para voltar ao PL Mulher Priorizar nos meus resultados Google

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) será convidada para a convenção que oficializará Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência e receberá uma proposta para voltar à liderança do PL Mulher, na próxima semana. De acordo com o presidente do partido da família Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, Michelle também gravará um vídeo nesta quinta-feira.

“Ela está convidada para a convenção, mas tem dificuldades para viajar, por causa dos cuidados que Bolsonaro necessita. De qualquer forma, eu espero que a paz esteja selada com esse vídeo do Flávio. Volto de viagem na próxima quinta-feira e pedirei para que a Michelle ressuma o PL Mulher. Não existe ninguém à altura dela para o posto, acho que todos já entenderam que o momento é de união. Essas brigas acontecem em toda família e as pessoas se entendem”, afirmou ao RADAR.

O vídeo em que o enteado pede o apoio de Michelle, inclusive, teria sido uma exigência de Michelle para a reconciliação.

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Ele publicou nesta quarta-feira, 23, nas redes sociais um apelo para que sua madrasta embarque em sua campanha. Poucos minutos depois, ela curtiu o post.

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“O momento é difícil para todo mundo, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção de respeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”, disse o senador.

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Michelle se distanciou dos enteados após o que considerou uma humilhação de Flávio na negociação do apoio do PL no Ceará e divulgou um vídeo expondo a situação, que aprofundou a divisão dentro da família.

Flávio pediu ainda que a militância evite alimentar a discórdia. “Vamos focar no objetivo principal que é resgatar o nosso Brasil, como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades. Não vamostransformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós mesmos”, falou.

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Michelle vem sendo alvo de ataques de apoiadores nas redes sociais e até da própria família. Em entrevista nesta semana, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse que ela foi “imatura” e jamais deveria e jamais deveria ter tornado públicas as desavenças entre eles.

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