Michelle e Malafaia não comparecem a ato de Flávio, em Copacabana
Aliados evitaram comentar ausências
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não compareceu ao ato público em Copacabana, no Rio, neste domingo, 16, que marcou o início da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à presidência. Aliados garantem, no entanto, que ela e o enteado resolveram as desavenças e que as rusgas ficaram no passado.
Michelle é candidata ao Senado no Distrito Federal e tem a própria campanha para fazer. Ela participou da gravação de propagandas para o horário eleitoral ao lado de Flávio. Aliados evitaram comentar a ausência dela no evento deste domingo.
O pastor Silas Malafaia, que liderou inúmeros atos pró-Bolsonaro, também não esteve pessoalmente no evento. Apoiador do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que acabou preterido na chapa presidencial, enviou apenas uma mensagem de áudio.
A VEJA, o pastor justificou a ausência, alegando que nunca participou de nenhum ato político partidário. “Nao tenho nada a ver com o PL. Não sou do partido, mas um apoiador. Nem com Jair Bolsonaro fui a ato de lançamento de candidatura. Todo mundo sabe que apoio Flávio”, disse, informando que, em breve, irá lançar um vídeo tratando do tema.
O ato na Praia de Copacabana é inspirado em eventos políticos liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi no Rio, berço político do bolsonarismo, que ele reuniu seus apoiadores em manifestações quando era presidente e depois que deixou o Palácio do Planalto.