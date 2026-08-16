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Política

Michelle e Malafaia não comparecem a ato de Flávio, em Copacabana

Aliados evitaram comentar ausências

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 12h05 | Atualizado em 16 ago 2026, 14h58
Multidão em manifestação política, com muitas pessoas vestindo amarelo e segurando bandeiras do Brasil. No alto, um trio elétrico com mais pessoas e um painel com a bandeira brasileira estilizada e um cartaz de campanha com a foto de um homem sorrindo e o número 22
Ato de lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), em Copacabana (YouTube/Reprodução)
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Michelle e Malafaia não comparecem a ato de Flávio, em Copacabana Priorizar nos meus resultados Google

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não compareceu ao ato público em Copacabana, no Rio, neste domingo, 16, que marcou o início da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à presidência. Aliados garantem, no entanto, que ela e o enteado resolveram as desavenças e que as rusgas ficaram no passado.

Michelle é candidata ao Senado no Distrito Federal e tem a própria campanha para fazer. Ela participou da gravação de propagandas para o horário eleitoral ao lado de Flávio. Aliados evitaram comentar a ausência dela no evento deste domingo.

O pastor Silas Malafaia, que liderou inúmeros atos pró-Bolsonaro, também não esteve pessoalmente no evento. Apoiador do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que acabou preterido na chapa presidencial, enviou apenas uma mensagem de áudio.

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A VEJA, o pastor justificou a ausência, alegando que nunca participou de nenhum ato político partidário. “Nao tenho nada a ver com o PL. Não sou do partido, mas um apoiador. Nem com Jair Bolsonaro fui a ato de lançamento de candidatura. Todo mundo sabe que apoio Flávio”, disse, informando que, em breve, irá lançar um vídeo tratando do tema.

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O ato na Praia de Copacabana é inspirado em eventos políticos liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi no Rio, berço político do bolsonarismo, que ele reuniu seus apoiadores em manifestações quando era presidente e depois que deixou o Palácio do Planalto.

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