Messias mantém distância protocolar do STF e passa a ser cotado para outro posto
Escalada de crise no STF teria contribuído para distanciamento entre titular da AGU e magistrados da Corte
Dentro da AGU, a leitura é que Jorge Messias tem feito movimentos discretos para marcar distância em relação a ministros do STF, entre eles, Alexandre de Moraes.
Messias, que chegou a ter sua indicação para a Corte derrotada por senadores, teria ficado ainda mais distante dos ministros assim que a crise em torno do Supremo começou a escalar.
Logo após o nome de Messias ser rejeitado pelos senadores — em uma articulação com a digital do presidente do Senado, Davi Alcolumbre —, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a sinalizar que reenviaria o nome do titular da AGU para o posto.
Interlocutores apontam que hoje ele não estaria tão disposto a ter seu nome submetido novamente a uma vaga no STF e miraria uma cadeira no Tribunal de Contas do DF.
Na semana passada, ele foi um dos agraciados com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa, concedida pelo TCDF durante as comemorações pelos 66 anos da Corte de Contas.