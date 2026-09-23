Messias mantém distância protocolar do STF e passa a ser cotado para outro posto

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Jorge Messias, da AGU, tem se movimentado para se distanciar de ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes. Após ter sua indicação à Corte rejeitada e com a escalada da crise do Supremo, ele agora mira uma cadeira no Tribunal de Contas do DF, abandonando o desejo de ir para o STF. Sua recente condecoração no TCDF reforça essa nova ambição.

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Dentro da AGU, a leitura é que Jorge Messias tem feito movimentos discretos para marcar distância em relação a ministros do STF, entre eles, Alexandre de Moraes.

Messias, que chegou a ter sua indicação para a Corte derrotada por senadores, teria ficado ainda mais distante dos ministros assim que a crise em torno do Supremo começou a escalar.

Logo após o nome de Messias ser rejeitado pelos senadores — em uma articulação com a digital do presidente do Senado, Davi Alcolumbre —, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a sinalizar que reenviaria o nome do titular da AGU para o posto.

Interlocutores apontam que hoje ele não estaria tão disposto a ter seu nome submetido novamente a uma vaga no STF e miraria uma cadeira no Tribunal de Contas do DF.

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Na semana passada, ele foi um dos agraciados com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa, concedida pelo TCDF durante as comemorações pelos 66 anos da Corte de Contas.