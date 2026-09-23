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Política

Messias mantém distância protocolar do STF e passa a ser cotado para outro posto

Escalada de crise no STF teria contribuído para distanciamento entre titular da AGU e magistrados da Corte

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h30 | Atualizado em 23 set 2026, 11h42
O ministro Jorge Messias, advogado-Geral da União
O ministro Jorge Messias, advogado-Geral da União (Bruno Peres/Agência Brasil)
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Messias mantém distância protocolar do STF e passa a ser cotado para outro posto Priorizar nos meus resultados Google

Dentro da AGU, a leitura é que Jorge Messias tem feito movimentos discretos para marcar distância em relação a ministros do STF, entre eles, Alexandre de Moraes.

Messias, que chegou a ter sua indicação para a Corte derrotada por senadores, teria ficado ainda mais distante dos ministros assim que a crise em torno do Supremo começou a escalar.

Logo após o nome de Messias ser rejeitado pelos senadores — em uma articulação com a digital do presidente do Senado, Davi Alcolumbre —, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a sinalizar que reenviaria o nome do titular da AGU para o posto.

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Interlocutores apontam que hoje ele não estaria tão disposto a ter seu nome submetido novamente a uma vaga no STF e miraria uma cadeira no Tribunal de Contas do DF.

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Na semana passada, ele foi um dos agraciados com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa, concedida pelo TCDF durante as comemorações pelos 66 anos da Corte de Contas.

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