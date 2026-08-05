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Política

Mendonça Filho une direita em Pernambuco e vai disputar o Senado

Ex-ministro disse ter percebido um vácuo de representação de seu campo política após o União Brasil ficar de fora da disputa

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h50
O deputado federal Mendonça Filho (União/PE), relator do projeto do Novo Ensino Médio
Deputado federal e ex-ministro Mendonça Filho (PL-PE) (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
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O deputado federal e ex-ministro Mendonça Filho (PL-PE) anunciou nesta terça-feira, 4, que vai disputar uma vaga ao Senado Federal por Pernambuco nas eleições deste ano. A decisão, que conseguiu unir adversários de um mesmo campo político que ele representa, a direita conservadora, ocorre após o União Brasil, seu antigo partido, ficar sem espaço na corrida eleitoral.

“Eu avaliei que existia um espaço, um vácuo, um vazio, e um clamor, um chamado muito grande da opinião pública de Pernambuco por um candidato que pudesse ter um alinhamento com o campo da direita mais conservador e que pudesse dialogar com uma parcela que não se sentia representada. E, aí, eu decidi encarar a disputa e submeter o meu nome ao povo”, explicou Medonça em entrevista coletiva na manhã desta terça.

O movimento uniu em torno dele os apoios do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), do ex-deputado e presidente do diretório estadual do PL, Anderson Ferreira, e do ex-ministro do Turismo Gilson Machado (Pode) — os dois últimos brigaram por meses dentro do PL para decidir quem disputaria o Senado, até que o último mudou de partido.

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“Pessoal, acabamos de fechar o nosso senador por Pernambuco: Mendonça Filho. Vamos ganhar essa eleição com o voto de todo o pessoal conservador aqui do estado (…). É hora de deixar as vaidades de lado e lutar pelo reestabelecimento da isonomia entre os poderes (…) Eu luto por Pernambuco e por uma Direita fortalecida no Congresso. Foram meses de articulação com Mendonça e Flávio, e hoje a candidatura dele ao Senado, na chapa com Flávio, se consolida”, disse o ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro.

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A candidatura de Mendonça também conta com o apoio dos Coelho, um dos mais poderosos clãs do Sertão do estado, cujo um dos membros, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União), teve a própria candidatura inviabilizada na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD) ao ser vencido pelo presidente local da federação União-PP, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE).

Sem espaço nas candidaturas ao governo, Mendonça Filho deverá concorrer ao Senado de maneira avulsa, sendo o único palanque possível para Flávio Bolsonaro no estado.

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