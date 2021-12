Memória: os políticos que despediram em 2021

Bruno Covas

Político

Raras imagens foram tão relevadoras a respeito do empenho de um político permanentemente devotado à democracia quanto a da cama de Bruno Covas instalada dentro da sede da prefeitura em São Paulo. Foi o modo pelo qual ele conseguiu aliar a luta pela vida — enfrentava desde 2019 um câncer — com a briga pela correção na lida com os problemas da metrópole. Moldado politicamente pelo avô, o ex-governador de São Paulo Mario Covas, ele fez valer em sua carreira um juramento feito aos 9 anos, como membro do Clube dos Tucaninhos de Santos, sua cidade natal: “Participar com minhas grandes ideias para um mundo melhor”. No combate à pandemia, se guiou pela ciência e pelo bom senso, no avesso do negacionismo do governo de Jair Bolsonaro. Morreu em 16 de maio, aos 41 anos.

Euclides Scalco

Político

A democracia brasileira, ainda jovem e frágil, pressupõe a lida cotidiana de personalidades fortes, que a ajudem a permanecer viva. Foram decisivos, nesse caminho, os movimentos do gaúcho Euclides Scalco, um dos fundadores do MDB, em 1966, durante a ditadura militar, e do PSDB, em 1988. De voz baixa, sempre cuidadoso, ao estilo dos políticos bons de retórica e afeito a acordos, ele comandou a campanha de Fernando Henrique Cardoso à reeleição, em 1998, de quem seria o chefe da Casa Civil, no fim do primeiro mandato do tucano. Em 2001, como presidente da Itaipu Binacional, coube a ele administrar a crise do apagão elétrico. Scalco morreu em Curitiba, em 16 de março, aos 88 anos.

Marco Maciel

Político

Ele parecia um personagem das telas de Modigliani, de perfil longilíneo, com 60 quilos distribuídos em 1,87 metro. Os traços elegantes escondiam um político vigoroso, afeito a costuras improváveis. Vice-presidente durante os oito anos de mandato de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, encarnava a voz calma e sensata a alinhavar os avessos ideológicos. Com Maciel não havia embate político que perdesse a civilidade. “Se me pedirem uma palavra para caracterizá-lo, diria: lealdade”, postou FHC nas redes sociais. Lealdade que ele demonstrara também ao governo do regime militar depois do golpe de 1964. Em março, contraiu Covid-19, mas deixou o hospital. Morreu em 12 de junho, aos 80 anos, de falência de múltiplos órgãos.

Iris Rezende

Político

O goiano Iris Rezende beirava a unanimidade entre seus pares. Basta ver as reações de campos políticos opostos diante de sua morte, ocorrida em 9 de novembro, aos 87 anos, em decorrência de um AVC sofrido três meses antes. “A paixão por Goiás, o sentimento de paternidade por Goiânia, os gestos, as ações e a história comprovam quanto Iris foi um homem público exemplar”, disse o governador Ronaldo Caiado. “Ele deixa um legado que supera as divisões políticas”, postou o ex-presidente Lula. Rezende foi prefeito de Goiânia por três mandatos, governador por dois, senador entre 1995 e 2003, ministro da Agricultura, na Presidência de José Sarney, e da Justiça, no mandato de Fernando Henrique Cardoso.

Publicado em VEJA de 29 de dezembro de 2021, edição nº 2770