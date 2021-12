Memória: Duda Mendonça e a invenção do marketing político

Duda Mendonça

Publicitário

O marketing político no Brasil tem duas eras: antes e depois do baiano Duda Mendonça. Ele ajudou a eleger Paulo Maluf prefeito de São Paulo, em 1992, e Lula presidente da República, em 2002. Foi dele a ideia do slogan “Lulinha paz e amor”, que tornaria o petista mais palatável na disputa contra José Serra. Mas depois viria a guerra. Em agosto de 2005, em depoimento à CPI, ele admitiu ter aberto uma conta bancária nas Bahamas por orientação do empresário Marcos Valério. O depoimento de Mendonça, que seria absolvido pelo STF em 2012, representou o ponto mais crítico do primeiro mandato de Lula. Ele morreu em 16 de agosto, em São Paulo, aos 77 anos. Enfrentava um câncer no cérebro e, no final da vida, foi diagnosticado com Covid-19.

Publicado em VEJA de 29 de dezembro de 2021, edição nº 2770