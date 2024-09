Marçal ultrapassa Nunes e encosta em Boulos em nova pesquisa AtlasIntel

O candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, subiu mais de oito pontos percentuais e encostou em Guilherme Boulos, do PSOL, na pesquisa AtlasIntel divulgada na manhã desta quarta-feira, 11. De acordo com o levantamento, o deputado federal de esquerda oscilou negativamente dentro da margem de erro, em relação à sondagem realizada em 20 de agosto, indo de 29% para 28%. Já o ex-coach subiu de 16% para 24%, consolidando-se no segundo lugar.

Com a disparada, Marçal ultrapassou o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que caiu de 22% para 20% e corre o risco de ficar fora do segundo turno. Na sequência, vem Tabata Amaral (PSB) que foi de 12% para 10% e José Luiz Datena (PSDB), que baixou de 10% para 7%.

Segundo Turno

A melhora nos índices de Marçal impacta também o segundo turno. Se, em agosto, ele perdia para Boulos em um eventual enfrentamento com o psolista por 38 a 35 pontos, agora, há um empate técnico entre os dois. Boulos tem 44,1% e Marçal 43,2%.

Na disputa contra Ricardo Nunes, porém, o candidato do PRTB perde por ampla diferença de 19 pontos percentuais: 48% a 29%. O ex-coach também perderia para Tabata Amaral, mas, nesse caso, a diferença seria de apenas seis pontos percentuais. Marçal tem 49% das intenções de voto e a deputada federal, 43%.

A AtlsaIntel fez outras simulações de segundo turno:

Ricardo Nunes 45% X Guilherme Boulos 43%

Guilherme Boulos 33,8% X Tabata Amaral 33,8%

Ricardo Nunes 40% X Tabata Amaral 42%

A pesquisa AtlasIntel ouviu 2 200 pessoas entre os dias 5 e 1o de setembro por meio de formulário digital. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.