Malafaia pede que Eduardo Paes ‘reconheça que perdeu’

O pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo em suas redes nesta terça-feira, 6, com uma “mensagem direta” a Eduardo Paes (PSD), de quem já foi próximo. O líder religioso, nesta eleição, declarou apoio a Dougas Ruas (PL) no Rio de Janeiro. Agora, com o rumo do pleito nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele mira sua metralhadora no ex-prefeito do Rio: “Eduardo Paes, reconheça que perdeu, que é mais digno. Tem hora de ganhar, e tem hora de perder”, diz ele na gravação.

Da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), o estridente pastor acusa Paes de querer virar o jogo no “tapetão”. Ele afirma que a própria campanha do ex-prefeito defendia a anulação definitiva dos votos de Garotinho (Republicanos). Com o resultado de domingo, no entanto, essa medida, se valer, pode levar Ruas a uma eleição em primeiro turno. “Seja coerente com o que você pediu na sexta-feira”, diz Malafaia a Paes no vídeo, apostando na derrota do político mesmo havendo segundo turno no Rio.