Major Olímpio e João Doria quase saem no tapa em SP

O senador Major Olimpio (PSL-SP) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), trocaram insultos e quase partiram para o enfrentamento físico nesta segunda-feira, 16.

Doria tinha agenda com policiais civis no Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), na capital paulista, onde se encontrou com secretário de Segurança Pública, general João Campos, e o delegado Nico Gonçalves, diretor do Dope.

DORIA ESCALOU POLICIAIS CIVIS PARA FICAREM HORAS AGUARDANDO PARA QUE ELE CHEGASSE E FIZESSE IMAGEM. Mostrei a verdade e quando ele chegou, me insultou e se escondeu atrás de policiais que ele mesmo desvaloriza, mas que estão cumprindo sua missão e juramento. COVARDE E MENTIROSO! pic.twitter.com/9JVxxlbnis — Major Olimpio (@majorolimpio) March 16, 2020 Continua após a publicidade

O senador Major Olimpio, que é policial militar da reserva, compareceu no local de surpresa, com uma caixa de som, e iniciou um discurso com contra o governador, de quem é desafeto declarado. Segundo Major Olimpio, Doria estava se aproveitando da imagem dos policiais, categoria que não valoriza, na sua opinião.

Os seguranças do governador tentaram expulsar o senador, que se exaltou e partiu em direção a Doria. Os dois se atacaram verbalmente, mas não chegaram às vias de fato. Olimpio foi retirado do Dope chamando Doria de moleque e gritando: “Sou senador. Vê se me respeita, moleque”.