‘Lulômetro’ do Real Time Big Data mostra impacto do caso Master para presidente

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O ‘Lulômetro’ da Real Time Big Data aponta queda na popularidade de Lula após investigações do Banco Master atingirem Jaques Wagner. Apesar de uma recuperação gradual por medidas econômicas, o escândalo com o PT abala a imagem do presidente e pode impactar as eleições de 2026, segundo Lucas Thut Sahd.

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O diretor-executivo do Real Time Big Data, Lucas Thut Sahd, afirmou, em entrevista ao programa VEJA em Foco, que o chamado “Lulômetro” detectou uma queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o avanço das investigações sobre o Banco Master, que atingiram o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Segundo Sahd, o monitoramento diário realizado pela empresa identificou um impacto negativo na imagem do presidente diante da associação do caso ao PT. “Já notamos que caiu a sua popularidade por ver o seu partido mais uma vez enredado no escândalo de corrupção”, afirmou.

No entanto, a queda se deu apenas no dia da operação e depois recuperou o patamar anterior. De acordo com o levantamento, no dia 18 de junho, a avaliação positiva caiu de 32% para 31%, a regular subiu de 29% para 30% e a ruim/péssimo ficou em 38%.

O executivo ponderou que o efeito político do caso sobre Lula tende a ser menor do que o desgaste enfrentado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), já que, no caso do parlamentar, as acusações recaem diretamente sobre ele. “Jaques Wagner não é o presidente Lula, obviamente. Então não tem uma ligação direta 100%, mas é o líder do seu governo. Então abala bastante a imagem do presidente do partido”, disse.

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Apesar do novo desgaste, Sahd afirmou que o presidente vinha apresentando recuperação gradual nos indicadores de aprovação nos últimos meses. De acordo com ele, a desaprovação do governo, que chegou a superar os 40%, recuou para 38%.

Na avaliação do diretor do Real Time Big Data, medidas econômicas voltadas à população de menor renda têm contribuído para essa melhora. Entre elas, ele citou o programa Desenrola e o debate sobre a redução da jornada de trabalho. “A tentativa do presidente de recuperar a economia do país, principalmente impactar a vida do cidadão mais pobre, tem surtido efeito na avaliação do presidente”, afirmou.

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Sahd também avaliou que os desdobramentos do escândalo envolvendo o Banco Master ainda podem influenciar o cenário eleitoral de 2026. “Esses escândalos impactam, sim, nas intenções de voto”, disse, acrescentando que novas revelações envolvendo aliados de diferentes campos políticos podem surgir ao longo da pré-campanha.