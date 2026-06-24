Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

‘Lulômetro’ do Real Time Big Data mostra impacto do caso Master para presidente

Levantamento diário da empresa aponta recuo na avaliação de Lula após operação da PF atingir o líder do governo no Senado, Jaques Wagner

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 15h50 | Atualizado em 24 jun 2026, 17h04
Lula e Jaques Wagner
Lula e Jaques Wagner (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
Continua após publicidade
‘Lulômetro’ do Real Time Big Data mostra impacto do caso Master para presidente Priorize VEJA no Google

O diretor-executivo do Real Time Big Data, Lucas Thut Sahd, afirmou, em entrevista ao programa VEJA em Foco, que o chamado “Lulômetro” detectou uma queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o avanço das investigações sobre o Banco Master, que atingiram o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Segundo Sahd, o monitoramento diário realizado pela empresa identificou um impacto negativo na imagem do presidente diante da associação do caso ao PT. “Já notamos que caiu a sua popularidade por ver o seu partido mais uma vez enredado no escândalo de corrupção”, afirmou.

No entanto, a queda se deu apenas no dia da operação e depois recuperou o patamar anterior. De acordo com o levantamento, no dia 18 de junho, a avaliação positiva caiu de 32% para 31%, a regular subiu de 29% para 30% e a ruim/péssimo ficou em 38%.

Siga

O executivo ponderou que o efeito político do caso sobre Lula tende a ser menor do que o desgaste enfrentado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), já que, no caso do parlamentar, as acusações recaem diretamente sobre ele. “Jaques Wagner não é o presidente Lula, obviamente. Então não tem uma ligação direta 100%, mas é o líder do seu governo. Então abala bastante a imagem do presidente do partido”, disse.

Continua após a publicidade

Apesar do novo desgaste, Sahd afirmou que o presidente vinha apresentando recuperação gradual nos indicadores de aprovação nos últimos meses. De acordo com ele, a desaprovação do governo, que chegou a superar os 40%, recuou para 38%.

Na avaliação do diretor do Real Time Big Data, medidas econômicas voltadas à população de menor renda têm contribuído para essa melhora. Entre elas, ele citou o programa Desenrola e o debate sobre a redução da jornada de trabalho. “A tentativa do presidente de recuperar a economia do país, principalmente impactar a vida do cidadão mais pobre, tem surtido efeito na avaliação do presidente”, afirmou.

Continua após a publicidade

Sahd também avaliou que os desdobramentos do escândalo envolvendo o Banco Master ainda podem influenciar o cenário eleitoral de 2026. “Esses escândalos impactam, sim, nas intenções de voto”, disse, acrescentando que novas revelações envolvendo aliados de diferentes campos políticos podem surgir ao longo da pré-campanha.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Eleições
Flávio Bolsonaro
Jaques Wagner
lula
Marcela Rahal
Pesquisas Eleitorais
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).