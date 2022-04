Lula volta a afirmar que defende valores cristãos

Contrariando os conservadores que insistem em dizer que Lula é o antônimo dos valores tradicionais, o petista veio à público afirmar mais uma vez que é, sim, cristão. Em seu perfil no Twitter, o ex-presidente alfinetou a oposição. “O Deus que eu acredito não pode ser o mesmo que essa gente mentirosa acredita”, escreveu. A publicação, feita na última quinta-feira, 28, teve mais de 38 curtidas.

Eu sou cristão, eu acredito em Deus. E o Deus que eu acredito não pode ser o mesmo que essa gente mentirosa acredita. Como cristão, não consigo deitar à noite tranquilo sabendo que tem alguém dormindo na rua. Que tem gente sem conseguir comprar remédio. — Lula (@LulaOficial) April 29, 2022

Nos comentários, apoiadores do governo Bolsonaro tentam dar invertida e relembram momentos em que o pré-candidato marcou presença em rituais de religiões afrobrasileiras e recebeu até benção.

Há pouco mais de duas semanas, em um encontro com parlamentares do MDB, Lula afirmou categoricamente que se considera mais cristão que Jair Bolsonaro (PL). A declaração veio depois de um pedido do senador Veneziano Vital do Rêgo para que o candidato à presidência não se pronunciasse mais sobre pautas relacionadas à “moral e costumes”.

“Eu sou contra o aborto. Todos sabem disso. Quero debater com Bolsonaro: eu sou mais cristão que ele”, disse na ocasião.

De acordo com a última pesquisa do Datafolha, Lula tem 17 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. O petista aparece com 43% das intenções de voto nos dois cenários testados, enquanto o atual presidente tem 26%.