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A proximidade entre o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o presidente Lula acendeu o alerta no STF. Ministros temem a politização da corporação e o esvaziamento da pasta da Justiça após episódios que respingaram direto no Planalto. Confira os bastidores e as repercussões dessa relação.

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Desde os primeiros meses de governo, o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues é alvo de críticas de diferentes autoridades por ter acesso direto ao presidente Lula, de quem foi chefe pessoal de segurança na campanha de 2022. Por hierarquia, o comandante da PF teria de se reportar ao superior imediato, o ministro da Justiça, mas tanto Ricardo Lewandowski, antigo chefe da pasta, quanto o atual ministro Wellington Lima e Silva eram frequentemente deixados de lado em assuntos mais sensíveis. Essa postura de Andrei foi alvo de uma conversa recente entre o presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

No encontro, o magistrado disse que via com preocupação o empoderamento de Andrei Rodrigues. A avaliação feita ao petista era a de que o ministro da Justiça, a quem o delegado deveria se reportar, era incapaz de conter eventuais arroubos políticos da PF. “Andrei esvaziou as funções dos últimos ministros da Justiça, a quem caberia conter esse lado mais político da Polícia Federal”, relatou o magistrado a VEJA, sob condição de anonimato. “Atualmente é difícil desarmar essa situação de superpoderes do diretor-geral porque os protagonistas da cena gostam: o Andrei gosta e o presidente também”, completou.

Um dano colateral apontado por esse ministro é que a proximidade entre presidente e investigador acaba trazendo para o colo do governo episódios que poderiam ficar circunscritos à PF, como o recente afastamento de dois delegados que atuavam no caso Master e que produziram relatórios sobre menções a ministros do STF encontradas no telefone celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Outro é que o acesso irrestrito a Lula levanta suspeitas de que PF pode municiar o Executivo com dados sigilosos.

Em agosto, por exemplo, o Planalto demitiu o então chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, depois de tomar conhecimento de que ele recebeu mais de 200.000 reais da lobista Roberta Luchsinger. O caso, no entanto, não tinha se tornado público, mas já era de conhecimento da Polícia Federal. Marcola devolveu o dinheiro e alegou se tratar de um empréstimo, mas a versão foi desmentida pela lobista, que, em entrevista a VEJA, disse ter feito uma doação em dinheiro ao ex-funcionário do presidente.

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Em outra ocasião, em uma mensagem apreendida na investigação que trata da quadrilha que desviou bilhões do INSS, Luchsinger afirmou a um parceiro de negócios que tinha de “tirar Fábio do país até junho” de 2025, apenas dois meses depois que as fraudes contra aposentados vieram à tona. Em um terceiro episódio, o senador e ex-líder governista Jaques Wagner (PT-BA), investigado por supostamente beneficiar um antigo sócio baiano de Vorcaro, se materializou no gabinete do ministro do STF André Mendonça uma semana antes de ser alvo de uma operação de busca e apreensão ligada ao Banco Master. As três coincidências não passaram despercebidas.