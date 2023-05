Lula negocia com Lira e o Centrão mudanças no ministério

O presidente Lula abriu hoje uma negociação com o comandante da Câmara, Arthur Lira, que pode resultar em mudanças no ministério, com o objetivo de contemplar o Centrão, aumentar o apoio ao governo na Casa e, assim, garantir a aprovação da medida provisória que reestruturou a máquina pública.

Uma das possibilidades em análise é substituir ministros do União Brasil, partido que comanda três pastas, por nomes indicados por PP e Republicanos, partidos que apoiaram Jair Bolsonaro na gestão passada. Ainda não é certo que haverá essa reforma na Esplanada, reivindicada desde o início do mandato de Lula por expoentes do Centrão na Câmara.

Deputados que lideram esse grupo argumentam que a Câmara ficou sub-representada no ministério, enquanto o Senado saiu fortalecido. Além disso, é notória a insatisfação de Lira com o fato de não ter um ministro para chamar de seu, enquanto Renan Calheiros, seu adversário político em Alagoas, emplacou o filho na pasta dos Transportes.