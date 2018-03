CNT/MDA: Lula cai, mas ainda lidera, e Bolsonaro cresce

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira (6), com 18,8% das intenções de voto espontânea. Este é o primeiro levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) após a condenação do petista pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em setembro, Lula tinha 20,2% da preferência dos eleitores na pesquisa espontânea

Em segundo lugar vem o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), com 12,3% — em setembro ele tinha 10,9. O ex-governador do Ceará Ciro Gomes tem 1,7% das intenções de voto, seguido por Geraldo Alckmin (1,4%), Marina Silva (1,2%) e Michel Temer (0,4%).

Na pesquisa estimulada, na qual os entrevistados devem escolher os candidatos apresentados, Lula lidera no único cenário em que foi colocado, com 34%. Jair Bolsonaro vem em segundo, com 16,8%. Completam a lista Marina Silva (7,8%), Geraldo Alckmin (6,4%), Ciro Gomes (4,3%), Álvaro Dias (3,3%), Fernando Collor (1,2%), Michel Temer (0,9%), Manuela D´Ávila (0,7%), Rodrigo Maia (0,6%). Brancos e nulos somam 18% e indecisos, 6,4%. Sem Lula, Bolsonaro lidera todos os outros cenários, seguido por Marina Silva.

Lula também venceria as eleições em todos os cenários de segundo turno em que ele aparece como candidato. No embate entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, o deputado federal venceria a pré-candidata da Rede.

A pesquisa ouviu, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades da federação, nas cinco regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

Veja os resultados da pesquisa CNT/MDA:

1º turno (espontânea)

Lula: 18,6%

Jair Bolsonaro: 12,3%

Ciro Gomes: 1,7%

Geraldo Alckmin: 1,4%

Álvaro Dias: 1,2%

Marina Silva: 1,2%

Michel Temer: 0,4%

Outros: 3,1%

Branco/Nulo: 20,4%

Indecisos: 39,7%