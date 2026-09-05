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Política

Lula foge de temas polêmicos em discurso de campanha no interior de SP

Presidente evitou falar sobre a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal, recuperações judiciais e endividamento das famílias

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 14h55
Homem de chapéu e camisa branca discursa em palco vermelho para multidão, com braços abertos e microfone. Pessoas com bonés vermelhos e celulares erguidos assistem. Ao fundo, fachada azul de loja Casas Bahia
O presidente Lula discursa em São José do Rio Preto -  (./Reprodução)
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O presidente Lula fugiu de temas polêmicos durante discurso de campanha eleitoral neste sábado, 5, em São José do Rio Preto (SP). O candidato evitou falar sobre a crise envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal.

Sob um sol escaldante, de chapéu, Lula discursou para uma plateia formada por militantes do PT e do  Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Lula fez uma série de promessas, mas nada sobre o envolvimento de autoridades com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A crise no STF se intensificou esta semana, depois que o ministro André Mendonça quebrou o sigilo de um relatório da Polícia Federal que mostra troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

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O relatório da PF mostra que Alexandre de Moraes manteve diversas conversas com Vorcaro, sugerindo que o magistrado defendia os interesses do banqueiro, e que teria chegado ao ponto de corrigir o texto do acordo de sua esposa, a advogada Viviane Barci, de 131 milhões de reais com o Master.

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também aparece nas mensagens e demonstra grande proximidade com o banqueiro. Outro personagem citado no relatório é o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Lula abordou temas como o Programa Celular Seguro, comparou índices de inflação dos alimentos em seu governo com a gestão de Jair Bolsonaro, enalteceu indicadores nas áreas de saúde e educação e prometeu uma revolução digital e tecnológica caso seja eleito para um quarto mandato.

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Lula pediu votos para o candidato do PT ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, e para as candidatas ao Senado na chapa, as ex-ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e do Planejamento, Simone Tebet.

Lula evitou ainda outros temas espinhosos, como aumento da dívida pública, endividamento de 80 milhões de brasileiros, que estão inadimplentes, e a crise de lojas varejistas. O discurso do presidente, aliás, foi feito na frente de uma placa das Casas Bahia, que pediu recuperação judicial no mês passado.

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